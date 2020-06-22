В России за сутки меньше 100 умерших от коронавирусной инфекции

В России за последние сутки, по официальным данным, от коронавирусной инфекции умерли 95 человек. Впервые почти за месяц - с 25 мая - зафиксировано менее 100 летальных исходов за день.

Выявили за сутки 7700 инфицированных коронавирусом - это самый низкий показатель с 30 апреля. Выздоровевшими за день признаны около 4,5 тысяч человек, число инфицированных коронавирусом в текущий момент (без выздоровевших и умерших) в последние недели колеблется около отметки в 240 тысяч. За всё время эпидемии инфицированных было выявлено около 600 тысяч, из них умерли более 8 тысяч.

Российские власти включают в статистику смертей не всех умерших, у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого инфекция была признана главной причиной смерти.

В Москве число выявленных за сутки инфицированных немного выросло и вновь превысило тысячу.

Власти регионов России постепенно ослабляют ограничения, связанные с распространением инфекции. На этой неделе должно начаться голосование о поправках к Конституции.