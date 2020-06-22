"Левада": поправки Путина при наличии альтернативы поддержали бы только 25%

При альтернативном голосовании поправки к Конституции , предложенные президентом Владимиром Путиным, поддержала бы только четверть россиян. Таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром" с 11 по 17 июня, которые публикует "Новая газета".

Согласно данным социологов, сторонников президентского пакета поправок оказалось меньше, чем тех, кто готов поддержать изменения в Конституцию, предложенные Общественным конституционным советом (ОКС) и партией "Яблоко". "Конституцию свободных людей" поддерживают 28 процентов россиян, опрошенных "Левада-центром". 26 процентов респондентов высказались против обоих проектов.

Все поправки ОКС и "Яблока", о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством участников опроса. Против высказались только 17 процентов.

Так, 82 процента респондентов приветствовали введение выборности членов Совета Федерации; 54 процента опрошенных выступили за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет.

Наибольшую поддержку у россиян нашли социальные поправки из "Конституции свободных людей". Поправку об обязанности государства лечить детские заболевания за счёт бюджета поддерживают 95 процентов опрошенных "Левада-центром" россиян. 90 процентов выступают за передачу пенсионных накоплений по наследству. 58 процентов считают, что в Конституции должен быть закреплён единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – 60 лет.

Кроме того, социологи спросили участников исследования, как они относятся к проведению голосования в условиях пандемии коронавируса. Почти две трети респондентов (60 процентов) считают, что это неправильно. Остальные не видят в выбранном времени проблемы.

Работа над альтернативным пакетом поправок, получившим название "Конституция свободных людей", началась в январе. Тогда же был созван Общественный конституционный совет, который готовил поправки вместе с ведущими российским юристами. Депутаты от "Яблока" через региональные законодательные собрания вносили эти поправки в Госдуму.