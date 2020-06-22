В Петербурге группа художников, создавших проект под названием "Партия мёртвых", провела пикет на Волковском кладбище. Акция была посвящена принятию поправок в Конституцию. "Сами эти поправки, процедура их создания, продвижения и предстоящего голосования – театр концентрированного абсурда. Фактически население используется как расходный материал – и всё ради того, чтобы сохранить дряхлеющий и прогнивший режим. Остаётся только сделать этот абсурд ещё абсурднее – смертью смерть поправив", – говорят активисты.