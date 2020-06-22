Верховный суд не принял иск об отмене голосования о поправках

Верховный суд России отказался принять иск депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Олега Шереметьева, а также политолога Валерия Соловья и юриста Сергея Бочарова об обжаловании указа президента Владимира Путина о проведении 1 июля голосования о поправкам к Конституции.

Издание "МБХ медиа" обнаружило карточку дела на сайте суда.

В иске, который был подан на прошлой неделе, истцы ссылались на угрозу для жизни и здоровья граждан в связи с эпидемией коронавируса. "Коронавирус не побеждён, каждый день умирают десятки, а иногда сотни людей. В этих условиях проводить голосование – преступление", – заявлял тогда депутат Ступин.

За последние сутки, в частности, в России было выявлено 7700 инфицированных коронавирусом, а умерли 95 человек. Это больше, чем в конце марта, когда Путин принимал решение перенести голосование о поправках, намеченное ранее на 22 апреля. Центризбирком и Роспотребнадзор, однако, утверждают, что при соблюдении гигиенических норм голосование будет безопасным. Оно пройдёт в течение нескольких дней, с 25 июня по 1 июля, чтобы, как утверждается, избежать скоплений людей на участках.

Ранее Верховный суд уже отклонил два аналогичных иска.

Политик Леонид Гозман на прошлой неделе попросил Следственный комитет возбудить против Путина уголовное дело по статье о приготовлении к убийству – таковым он считает "принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания". При этом Гозман признал, что не рассчитывает на возбуждение дела.

Наиболее обсуждаемая из поправок, внесённых Путиным, – так называемое обнуление президентских сроков, которое даст возможность Путину вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.