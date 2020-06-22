В онкоцентре в Челябинске 83 человека заразились COVID-19

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины выявили 83 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Сколько человек из числа заразившихся являются медиками, а сколько – пациентами, не уточняется.

Пять отделений закрыли на карантин. Пациентов перевели на амбулаторное медицинское наблюдение, медицинских сотрудников временно отстранили от работы. Анализы взяли у 81 медработника и 155 пациентов из числа тех, кто контактировал с зараженными.

Всего, по данным регионального Минздрава, в регионе подтверждено 6 298 случаев заражения COVID-19, из них 2 838 человек проходят лечение. За минувшие сутки в Челябинске подтверждено 176 новых случаев заражения.