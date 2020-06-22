Прокурор просит для Серебренникова 6 лет колонии

На суде по делу "Седьмой студии" в Москве прокурор просить назначить режиссёру Кириллу Серебренникову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима - сообщает из суда корреспондент Радио Свобода.

Также Серебренникову сторона обвинения просит назначить штраф 800 тысч рублей.

Реальных сроков прокурор требует и для других подсудимых - пять лет колонии для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, четыре года для бывшего директора "Седьмой студии" и директора РАМТ Софьи Апфельбаум.

Обвинение считает, что действия Серебренникова и других обвиняемых нанесли бюджету ущерб в 129 млн рублей. Ранее в деле фигурировала сумма в 133 млн.