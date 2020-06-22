Суд снял арест со счетов родственников Навального и Жданова

Московский городской суд отменил постановление Басманного суда об аресте счетов родственников основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и директора организации Ивана Жданова. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Суд закончился, постановление Басманного суда частично отменили и отправили дело на новое рассмотрение в первую инстанцию", - сказал адвокат.

Более ста банковских счетов сотрудников фонда и региональных штабов Навального, волонтеров, активистов и их родственников были заблокированы в рамках дела об отмывании денег ФБК, возбужденного в августе 2019 года.

В мае следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца Ивана Жданова, которые были заблокированы в рамках "дела ФБК".

Дело ФБК об отмывании денег было возбуждено летом прошлого года. В августе и сентябре полиция провела обыски в штабах Алексея Навального и в квартирах сторонников оппозиционного политика во многих городах России.

По версии следствия, сотрудники ФБК незаконно получили крупную сумму. После чего они якобы перевели ее на счета фонда. Подозреваемых по делу пока нет. Соратники Навального все обвинения в свой адрес отвергают.