Сенатор Клишас объяснил смысл поправки об обнулении сроков

Член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас в интервью РБК объяснил смысл поправки о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина. По его словам, обнуление сроков президента должно заставить чиновников работать без оглядки на преемника Путина.

"Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы. Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее", — сказал Клишас.

"Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом. То есть перестать думать о том, что будет потом. В некотором смысле они должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет всё то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию. Вывод за пределы актуальной политической повестки темы трансфера и преемников — это очень важная вещь, потому что сегодня необходимо действительно заниматься текущими делами, потому что в экономике сложная ситуация, внешняя ситуации непростая. Политикам и государственным деятелям необходимо заниматься своим делом, а не спекулировать и не размышлять по поводу того, что в стране произойдет после 2024 года", — подчеркнул сенатор.

Клишас также отметил, что Путин мог остаться во главе России независимо от своей должности и поправок в Конституцию: "Для того чтобы конкретно президент Путин при его политическом весе, при его популярности, при его рейтингах оставался доминирующим политиком в стране, не надо вообще Конституцию менять. Можно ничего не менять". Зачем в таком случае нужны поправки, Клишас не сказал.

Сам Путин в интервью, показанном накануне телеканалом "Россия-1", сказал, что не исключает, что будет баллотироваться в 2024 году на новый срок. Он тоже в качестве аргумента за обнуление привёл мнение о том, что постоянные гадания о возможных преемниках помешают практической работе.

Поправки помимо обнуления, по мнению Клишаса, делают слишком персонифицированную политическую систему устойчивее: "Преследуется цель построения системы конституционных органов власти, цель сделать политическую систему в стране более устойчивой. Поверьте, это реально так".

Полномочия самого загадочного нового органа — Госсовета — Клишас не раскрыл, назвав его арбитром между правительством и регионами: "Для этого и нужен Госсовет. А не для того, чтобы Путин его возглавил, или еще для чего-то".

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.