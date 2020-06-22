Президент Хорватии не приедет на парад в Москву: "сломался самолёт"

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на парад в ознаменование 75-летия Победы.
Как сообщили РИА Новости в посольстве Хорватии, у президента "сломался самолёт".
Ранее от приезда в Москву отказались президенты Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении. В двух случаях из трёх это объяснили коронавирусом, в третьем – карантинными мерами из-за него.
В частности, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объяснил отказ от поездки тем, что 29 июня ему исполнится 63 года. В Туркмении это считается достижением возраста пророка Мухаммеда, важным событием, отмечающимся в кругу родных и близких. Но после поездки ему пришлось бы соблюдать карантин после возвращения из Москвы. Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали меры предосторожности, связанные с коронавирусом.
Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан, сославшись на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию уже в России.
Не приедет на парад и президент Франции Эммануэль Макрон.
Все эти лидеры выражали готовность приехать на парад 9 мая - однако парад перенесли на 24 июня из-за эпидемии.
- 11 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что о готовности приехать на него сообщили лидеры 12 государств, в основном из стран СНГ.
- После нынешних отказов число иностранных гостей на параде, по всей видимости, будет ещё меньшим. Обещали приехать, в частности, главы Казахстана и Белоруссии, а также президент Сербии Александр Вучич.
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