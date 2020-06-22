На суде по делу "Боинга" защита просит дополнительного расследования

В Нидерландах в понедельник возобновился судебный процесс по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года. Слово было предоставлено защите единственного из четырёх подсудимых, представленного в суде адвокатами – россиянина Олега Пулатова.

Всего обвинения выдвинуты против трёх граждан России и одного гражданина Украины, в прошлом имевших отношение к поддерживаемым Россией вооружённым сепаратистам в Донбассе. Никто из них в суд не явился, и только Пулатов представлен защитниками из Нидерландов.

Адвокаты выступили с ходатайством о дополнительном расследовании дела. Они утверждают, что следствие – которое представило суду результаты своей работы ранее – не доказало ни вину Пулатова, ни то, что "Боинг" был сбит именно из российской установки "Бук".

Защита перечислила многочисленные вопросы, которые у неё имеются к выводам следствия. Часть её аргументов повторяет тезисы, которые ранее муссировались в лояльных Кремлю российских СМИ.

Адвокаты считают, что факт, что "Боинг" был сбит именно "Буком", ещё необходимо проверить. Защита, в частности, считает недорасследованной версию о причастности к катастрофе украинского военного самолёта, ссылаясь при этом на слова людей, якобы видевших этот самолёт, в эфире телеканала RT.

Информации, предоставленной Службой безопасности Украины, защита не доверяет, утверждая, что служба предвзята, поскольку работает в интересах Украины.

Адвокаты Пулатова также отметили, что не понимают, почему их клиента судят, не установив доподлинно, кто именно несёт прямую ответственность за катастрофу – отдал приказ стрелять по самолёту и выполнил его.