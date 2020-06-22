На суде по делу "Боинга" защита просит дополнительного расследования

В Нидерландах в понедельник возобновился судебный процесс по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года. Слово было предоставлено защите единственного из четырёх подсудимых, представленного в суде адвокатами – россиянина Олега Пулатова.
Всего обвинения выдвинуты против трёх граждан России и одного гражданина Украины, в прошлом имевших отношение к поддерживаемым Россией вооружённым сепаратистам в Донбассе. Никто из них в суд не явился, и только Пулатов представлен защитниками из Нидерландов.
Адвокаты выступили с ходатайством о дополнительном расследовании дела. Они утверждают, что следствие – которое представило суду результаты своей работы ранее – не доказало ни вину Пулатова, ни то, что "Боинг" был сбит именно из российской установки "Бук".
Защита перечислила многочисленные вопросы, которые у неё имеются к выводам следствия. Часть её аргументов повторяет тезисы, которые ранее муссировались в лояльных Кремлю российских СМИ.
Адвокаты считают, что факт, что "Боинг" был сбит именно "Буком", ещё необходимо проверить. Защита, в частности, считает недорасследованной версию о причастности к катастрофе украинского военного самолёта, ссылаясь при этом на слова людей, якобы видевших этот самолёт, в эфире телеканала RT.
Информации, предоставленной Службой безопасности Украины, защита не доверяет, утверждая, что служба предвзята, поскольку работает в интересах Украины.
Адвокаты Пулатова также отметили, что не понимают, почему их клиента судят, не установив доподлинно, кто именно несёт прямую ответственность за катастрофу – отдал приказ стрелять по самолёту и выполнил его.
- Обвинение представило свои доводы в ходе нескольких заседаний ранее в июне. Оно подробно описало, почему отвергло все версии катастрофы, кроме выстрела из "Бука", а также рассказало о маршруте "Бука" из России на Украину и обратно. При этом следствие заявило, что расследование и поиск лиц, непосредственно причастных к катастрофе, продолжается.
- Суд в Нидерландах начался в марте нынешнего года. Речь пока идёт всё ещё о предварительной стадии процесса, а не о судебном следствии по существу.
- В результате катастрофы "Боинга" погибли 298 человек, все, кто был на борту. Следствие установило, что стреляли по самолёту с территории, контролируемой сепаратистами, а "Бук" был доставлен из России. Официальная Москва отрицает какую-либо причастность к катастрофе.
Смотреть комментарии
Загрузить больше комментариев