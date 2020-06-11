"Россия лжет, чтобы избежать ответственности". Новый этап дела MH17

В Нидерландах на этой неделе возобновился судебный процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года. Представители обвинения продолжили рассказывать о том, как они собирали и проверяли доказательства, позволившие сделать заключение о том, что пассажирский самолет, на борту которого было 298 человек, был сбит из российской установки "Бук", доставленной в Украину незадолго до трагедии. На нескольких заседаниях суда побывал корреспондент Радио Свобода.

Процесс в окружном суде Гааги начался в марте, но был прерван из-за пандемии коронавируса. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе недалеко от аэропорта Схипхол. Комплекс, расположенный между взлетно-посадочными полосами, фактически представляет собой огромный бетонный бункер. Повсюду расположены камеры видеонаблюдения. В связи с мерами против распространения коронавируса в зал суда допускаются только один или два журналиста. Остальные сидят в пресс-центре, в отдельном здании, отделенном от судебного комплекса парковкой. Перед началом пандемии коронавируса в пресс-центре одновременно собирались до 300 журналистов. В минувший понедельник их было всего девять, а во вторник и среду – и того меньше.

Обвиняемых в деле до сих пор четверо: бывший командир вооруженных отрядов самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин, бывший глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ВДВ российской армии в отставке и бывший глава 2-го отдела "ГРУ ДНР" Олег Пулатов, а также бывший командир разведывательного батальона этого отдела Леонид Харченко. Харченко – гражданин Украины, остальные имеют гражданство России.

В начале новой части слушаний, как и на первом заседании суда 9 марта, было подтверждено то, чего все ожидали: ни один из подозреваемых вновь не появился в зале суда. Только Пулатова по-прежнему представляют два адвоката – Будевейн ван Эйк и Сабине тен Дуссхатэ из роттердамской компании Sjöcrona Van Stigt Advocaten.

Адвокаты Пулатова сразу дали понять, что им нужно больше времени для подготовки защиты своего клиента. Они заявили, что прокуратура "опережает" их на шесть лет расследования. Дело насчитывает более 30 000 страниц, и адвокаты говорят, что нельзя ожидать от них, чтобы они прочитали их полностью за два имевшихся у них для этого месяца. В начале этой второй части слушаний защита продолжила действовать в том же духе, на этот раз сославшись на проблемы, вызванные ограничениями на поездки из-за коронавируса. Адвокаты заявили, что из-за этого они не смогли лично общаться со своим подзащитным и таким образом "выстроить с ним доверительные отношения". Обвинение ответило, что ничто не мешало защите сделать все это до введения карантина и закрытия границ.

Кроме того, защита попыталась оспорить юрисдикцию Нидерландов применительно к Пулатову, поскольку голландская прокуратура, если речь идет о войне, якобы не уполномочена преследовать кого-либо за военные действия, совершенные на территории другого государства. Обвинение впоследствии отвергло этот довод, сославшись на то, что это правило распространяется исключительно на кадровых военнослужащих той или иной страны во время международных конфликтов и только в том случае, если они соблюдают международное гуманитарное право. Пулатов, по словам обвинителя, является гражданским лицом и членом вооруженной группы, а не армии. Впрочем, и на таких людей иммунитет от преследования судом другой страны теоретически мог бы распространяться – но лишь в том случае, если государство, контролирующее эту вооруженную группу, признавало это. Россия, как известно, отрицает какую-либо причастность к войне на востоке Украины.

Самую большую часть трех дней слушаний занял рассказ представителей прокуратуры Нидерландов о методах уголовного расследования. Дело так и не начали рассматривать по существу: пока обвинение лишь объяснило, как и из каких источников были получены доказательства и какие возможные сценарии крушения самолета были исследованы на основе этих доказательств.

Прокурор объяснил, каким образом доказательства были собраны с помощью криминалистических экспертиз, допросов свидетелей (в том числе сепаратистов, сопровождавших "Бук" и видевших запуск ракеты), изучения и проверки телефонных прослушек, фото и видео из соцсетей, данных радаров и спутников. Эти источники доказательств были использованы не только для того, чтобы доказать наиболее вероятную версию следствия о российском "Буке", но и для проверки множества теорий, которые были выдвинуты различными сторонами, в первую очередь Россией. В частности, представители следствия даже встретились и допросили испанского "диспетчера Карлоса", писавшего в твиттере об украинских истребителях, якобы находившихся в небе рядом с "Боингом" перед катастрофой. Этот допрос состоялся несмотря на то, что после серии расследований о Карлосе еще в 2018 году выяснилось – это мошенник, выдававший себя за того, кем он не является.

На основании собранных доказательств обвинение исключило возможность того, что рейс MH17 разбился из-за взрыва внутри самолета; что он был сбит истребителем; что он был сбит ракетой, выпущенной не из "Бука", а из другой ракетной установки. Кроме того, обвинение исключило все возможные точки запуска ракеты, кроме одной – поля под селом Первомайское, которое на тот момент контролировалось пророссийскими сепаратистами.

Примером того, насколько тщательно проводилось расследование, может служить описание того, как эти версии были исключены обвинением.

Эксперты Нидерландского криминалистического института (The Netherlands Forensic Institute, NFI) осмотрели обломки самолета и обнаружили большое количество рваных отверстий и "кратеров". Реконструкция самолета, сделанная из найденных обломков, показывает большую концентрацию таких отверстий в верхней левой части кабины. Металл был вогнут внутрь. В некоторых случаях, когда были обнаружены "кратеры", металл выгибался наружу – однако это не противоречит версии взрыва извне, отметило обвинение. В Финляндии и Украине было проведено полигонное испытание: алюминиевые листы, подобные тем, из которых построен "Боинг", были размещены вокруг ракеты "Бука", после чего она была взорвана. На алюминиевых листах были обнаружены такие же отверстия, что и на обломках MH17, причем металл так же иногда выгибался наружу, особенно в местах, где алюминиевый лист был приклепан к жестким стальным деталям (по-английски это явление называется petalling).

В Украине также было проведено испытание для измерения тяги двигателя ракеты. Экспертам Нидерландского авиационно-космического центра и Бельгийской королевской военной академии удалось рассчитать место, откуда должна была быть запущена ракета. Оба учреждения рассчитали различные, но частично перекрывающиеся области в нескольких километрах к югу от населенного пункта Снежное, вблизи Первомайского.

Кроме того, в обломках самолета исследователи обнаружили 341 металлический поражающий элемент, которые также были обнаружены в боеголовках нескольких ракет "Бук", исследованных Совместной следственной группой. 29 таких элементов были обнаружены в телах членов экипажа самолета. В теле капитана самолета был обнаружен стальной фрагмент в форме бабочки. Согласно российским источникам и данным Нидерландского авиационно-космического центра, фрагменты такой формы используются только в боеголовке "Бук" типа 9N314M.

Боеголовка такого типа обычно устанавливается на ракете 9М38М1, но также может быть установлена и на более старом типе ракет для "Бука" – 9М38. Части ракеты, которые были обнаружены среди обломков самолета и на месте крушения, были проанализированы и показали некоторые характеристики, "более типичные", по словам прокурора, для более новой ракеты 9М38М1. Например, об этом говорит тот факт, что найденные детали были окрашены в зеленый цвет. В российских брошюрах об оружии были найдены фотографии зеленых ракет 9М38М1 "Бук", но ни одной зеленой 9М38. Это опровергает версию российского концерна "Алмаз-Антей", который утверждал, что поражающие элементы, найденные среди обломков "Боинга", могли принадлежать лишь снятой с вооружения в России ракете 9M38.

Кроме этого, прокуратура Нидерландов прямо обвинила российские власти в том, что они препятствовали расследованию. По словам прокурора, российские власти предоставили следствию неполную, непоследовательную или откровенно ложную информацию – в том числе о ракетах для установок "Бук", имеющихся на вооружении российской армии.

Следственная группа попыталась установить происхождение двух обломков ракеты, которые были обнаружены на месте крушения. На обломках ракеты были найдены цифры, свидетельствующие о том, что ракета была сделана в 1986 году. В мае 2018 года прокуратура опубликовала эти номера и спросила у российских властей, могут ли они отследить ракету, которой принадлежали эти обломки. Российская Федерация заявила, что обломки принадлежали ракете, находившейся во владении украинских вооруженных сил.

На пресс-конференции 17 сентября 2018 года Министерство обороны России представило документы, согласно которым обломки ракеты принадлежат более старой серии 9M38, а сама ракета якобы была отправлена в 223-ю зенитную ракетную бригаду советских вооруженных сил в Украинской ССР 29 декабря 1986 года. По данным российского Министерства обороны, ракета осталась на Украине после распада Советского Союза.

Однако следствию не удалось найти документы, свидетельствующие о том, что ракета с таким номером поступила на вооружение в УССР или хранится в Украине. Россия также не предоставила суду акт передачи ракеты. Дата сборки ракеты, о которой сообщало Министерство обороны России, не соответствует дате, обнаруженной на обломках ракеты, сбившей рейс MH17. Прокуратура также отметила, что заявления российской стороны о типе ракеты, сбившей "Боинг", зачастую противоречили сами себе. Тот факт, что заявления российских властей не соответствуют результатам криминалистической экспертизы, что российские власти дают противоречивые показания и представляют фальшивые доказательства, побудило обвинение сделать вывод о том, что РФ в этом расследовании ведет себя "недобросовестно".

По основной версии Совместной следственной группы, подтвержденной данными независимых расследований (например, международной расследовательской группы Bellingcat, на материалы которой суд несколько раз ссылался в эти дни), "Бук", сбивший рейс MH17, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил из Курска. С помощью фото и видео, найденных в интернете, а также перехватов телефонных звонков следствие полностью реконструировало маршрут "Бука" от Курска до Первомайского. При этом все фотографии, видео и звонки были многократно проверены с помощью независимых экспертов и открытых источников – например, интервью сепаратистов. Был проверен и использован знаменитый скриншот с видео, на котором видно тягач с трейлером, перевозящим "Бук". На грузовике виден номер телефона компании, которой он принадлежит. Следствие установило ее владельца и встретилось с ним, подтвердив ранее имевшуюся информацию о том, что эта компания была реквизирована сепаратистами для "нужд народной республики". Позже один из сепаратистов, участвовавших в реквизиции, был арестован в Украине, и представители JIT также встретились с ним, подтвердив всю канву событий. Такой же придирчивой проверке подвергались и другие материалы, которые были в распоряжении следователей.

Пит Плуг, глава фонда родственников погибших в катастрофе, сам потерявший в ней брата, невестку и племянницу, сказал Радио Свобода, что он "глубоко впечатлен" тем, как проводилось расследование.

"Конечно, у нас уже была некоторая информация, но расследование оказалось таким масштабным… Все было сделано для того, чтобы исключить альтернативные версии, разоблачить истории о фальшивых видео или прослушках, все было сделано для того, чтобы доказать ложность поступавшей из России информации. Я заметил, что Россия не прекратила напоминать об этой ложной информации и сейчас, в дни, когда проходит суд".

Плуг говорит, что его "шокируют" попытки России помешать расследованию.

"Я считаю, что самое шокирующее во всей этой истории – то, что Российская Федерация, в первую очередь, неуважительно относится к родственникам жертв. Мы не играем никакой роли в их расчетах. Они лгут, обманывают и фальсифицируют доказательства прямо у нас под носом. Я думаю, что это действительно шокирует – тот факт, что государство делает это лишь для того, чтобы избежать ответственности".

В завершение этой части процесса обвинение остановилось на вопросе о том, можно ли считать завершенным расследование в отношении четырех обвиняемых. По мнению прокуратуры, ответ на этот вопрос утвердительный – поскольку Гиркина, Пулатова, Дубинского и Харченко обвиняют лишь в организации и содействии поставке "Бука" из России сепаратистам. Свидетельств этому, по словам обвинителя, собрано достаточно.

В среду очередная часть слушаний завершилась, теперь они возобновятся 22 июня. В этот день защита должна сообщить – считает ли она необходимым дополнительное расследование. Можно также ожидать, что адвокаты попытаются подать апелляцию на решение о том, что их клиент попадает под юрисдикцию суда и не обладает иммунитетом как участник военных действий. Одним из самых интересных вопросов остается вопрос о том, кто и как оплачивает дорогостоящую работу адвокатов Олега Пулатова. Ответа на него пока нет: как сообщает служба новостей голландской телерадиокомпании NOS, даже сами адвокаты Пулатова не знают точно, кто им платит, им известно лишь, что деньги поступают из "фонда, созданного в России".