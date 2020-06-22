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Лицом к событию

"Хватит рыскать в поисках преемника!"

Владимир Путин

Откровения Владимира Путина. Зачем нужна поправка в Конституцию, которая фактически закрепляет его вечное правление, сам он объяснил просто: чтобы прекратили искать мне преемника. Вот чтобы больше никого не искали, людей ведут голосовать. Гость студии - политолог Станислав Белковский.

Коллективную рецензию на новый фильм про президента РФ можно писать по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало в 19.05

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