После приговора по делу "Сети" задержаны 30 человек

В Санкт-Петербурге после приговора по делу "Сети" возле здания суда задержали 30 человек, пришедших на оглашение приговора.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что задержанных развезли по трём отделениям полиции. Одной из них, Марине Кен, потребовалась медицинская помощь, её госпитализировали в городскую больницу имени Костюшко. Причина госпитализации не уточняется. Также пока не ясно, какое правонарушение вменяют остальным задержанным.

В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приговорил обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, к 7 и 5,5 годам колонии соответственно. По версии следствия, участники "Сети" тренировали навыки захвата зданий, владения оружием и медицинской помощи, планируя захватить в России власть. Подсудимые не признали свою вину.