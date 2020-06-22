Петра Верзилова арестовали на 15 суток 

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток участника группы Pussy Riot Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.

На суде выяснилось, что протокол на Верзилова составили за нецензурную лексику в адрес прохожего, с которым у него произошёл конфликт. При этом в материалах дела нет ни одного свидетеля правонарушения, а также отсутствуют личные данные пострадавшего.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьёв пообещал обжаловать решение суда.

В воскресенье утром близкие Верзилова сообщили о том, что он не выходит на связь, а дверь в его квартиру взломана. Позже стало известно, что дверь выломали сотрудники полиции, в квартире у Верзилова прошёл обыск, а самого его увезли на допрос, который шёл 13 часов без присутствия адвоката. По словам участника Pussy Riot, к нему было "много вопросов по "московскому делу", Алексею Навальному и поездкам за рубеж", а в частной беседе сотрудники СК назвали его "организатором массовых беспорядков".

После допроса, который проходил в отделе полиции по Красносельскому району Москвы, Верзилова отпустили, однако на выходе из ОВД на него напал неизвестный человек. Верзилова снова задержали и повезли в другой отдел полиции - по Мещанскому району. Там на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Верзилов считает, что при выходе из ОВД на него напал специально нанятый провокатор.

Как сообщил Русской службе Би-би-си один из друзей Петра Верзилова, задержание участника Pussy Riot может быть связано с акцией, которую он намеревался провести во время репетиции парада в честь годовщины Победы. Сообщается, что Верзилов якобы готовился встать перед танком во время репетиции и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае. Военный парад в Москве намечен на 24 июня.