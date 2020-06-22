Грузинский журналист Габуния снова резко высказался о Путине

Грузинский журналист Георгий Габуния, летом прошлого года нецензурно обругавший Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2", снова резко высказался в адрес президента России.

В эфире телеканала Mtavari Arxi, где сейчас работает Габуния, он, обращаясь к Путину "на ты", заявил, что не будет выполнять обещание осквернить могилу президента России, которое дал год назад. Габуния мотивировал это тем, что со стороны грузин Путин не достоин даже этого.

В ходе программы журналист также заявил, что его оружие - слово, тогда как Путин "не жалел для Грузии" настоящего оружия и "разве что не сбросил на страну ядерную бомбу".

Наконец Габуния прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о задержании на территории Грузии гражданина России, который якобы готовил покушение на журналиста. Габуния заявил, что не сомневается в правдивости этой информации, которую косвенно подтвердили в Службе госбезопасности Грузии, и сказал, что не боится смерти.