Человек имеет право. Свидетели мусора

По подсчетам экологов, ежегодно россияне выбрасывают 70 миллионов тонн бытового мусора. Если из него построить башню шириной метр на метр, по ней можно добраться до Луны. Большую часть этих отходов, не перерабатывают, а отправляют на свалки. Сегодня в России более 14 тысяч крупных мусорных свалок. Если собрать их в одном месте, то они займут территорию, равную Швейцарии. По словам экологов, если продолжать такими темпами, уже через 10 лет площадь свалок в России увеличится вдвое. Как чиновники пытаются решить эту проблему и что может изменить каждый из нас без особых усилий