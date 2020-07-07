Лицом к событию. Куда летит Россия?

Начнется ли восстановление экономики России после "обнуления" в условиях продолжающейся коронавирусной эпидемии? Обсуждаем с политиком из команды Алексея Навального - Владимиром Миловым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30711735.html
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