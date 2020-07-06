Время Свободы: "Убийства в Европе остановят только жесткие санкции против Кремля"

Остановить убийства выходцев из России в странах Европы могут только жесткие санкции против Кремля, считает бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук ***Зарегистрирует ли ЦИК Белоруссии ведущих оппозиционных кандидатов на выборах президента страны?*** Вооруженные конфликты в Сирии и Ливии из-за политики России грозят перерасти в еще большую войну