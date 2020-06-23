С сайта "Ведомостей" исчезла статья о непопулярности поправок

С сайта "Ведомостей" вечером 22 июня пропала новость о том, что поправки в Конституцию готовы поддержать меньше половины москвичей. На это обратил внимание бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман, по заказу которого проводился опрос. Также об этом написала "Медиазона". Позднее новость снова появилась на сайте. С чем связано её временное исчезновение, не уточняется.

В опубликованном сообщении приводятся результаты исследования компании Russian Field, согласно которым 46 процентов жителей Москвы готовы поддержать поправки в Конституцию, 43 процента выступают против них. При этом, 48 процентов опрошенных не поддерживают поправку, которая позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина. Реальная явка на голосовании в Москве составит около 30 процентов, спрогнозировали социологи.

В марте 2020 года исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" стал Андрей Шмаров. У Шмарова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и гендиректора "Сноба", несколько раз возникали конфликты с редакцией, которая обвиняла его в попытках цензуры, в том числе, как утверждалось, в пользу "Роснефти". Он также запретил публиковать материал на основе исследований "Левада-центра" и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина. "Медуза" писала, что Шмаров также ввел запрет на публикацию всех материалов без его согласия.

В июне совет директоров официально утвердил Шмарова в должности главного редактора. После этого об увольнении из "Ведомостей" сообщили все пятеро заместителей главного редактора, а также издатель Глеб Прозоров.