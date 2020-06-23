В Вашингтоне пытались снести памятник вблизи Белого дома

В Вашингтоне вечером в понедельник произошли новые беспорядки у Белого дома, где участники акции против расовой дискриминации попытались снести памятник 7-му президенту США и основателю Демократической партии Эндрю Джексону в Лафайет-сквере.

На пьедестале конной статуи протестующие написали слова "убийца" и "подонок". В попытке свалить памятник они привязали к нему верёвки. По информации Reuters, сотрудникам сил безопасности удалось не допустить худшего. Однако, ограда и пушки вокруг монумента были повреждены. Сообщается также, что манифестанты испортили внешний вид церкви Святого Иоанна.

Телеканал Fox News приводит на своём сайте данные о том, что в результате столкновений в районе полуночи пострадали несколько полицейских. В них со стороны протестующих летели разные предметы. Два человека задержаны.

USA Today пишет, что сотрудники Секретной службы, в обязанности которой входит охрана первых лиц государства, в какой-то момент попросили прессу покинуть территорию Белого дома – из соображений их личной безопасности.

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о нескольких задержанных в Лафайет-сквере. Произошедшее он назвал "позорным актом вандализма". "10 лет тюрьмы по Акту о сохранении мемориалов ветеранам. Имейте в виду", – написал глава Белого дома.

Массовые протестные акции под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение!" начались после гибели в мае в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Один из сотрудников полиции давил ему коленом на шею в течение примерно девяти минут. Впоследствии Флойд умер в больнице. Задержание было связано с тем, что афроамериканца заподозрили в использовании фальшивой купюры.

Большинство выступлений проходят мирно, но некоторые перерастают в столкновения с полицией, сопровождаются грабежами и вандализмом. За время акций было снесено несколько памятников, которые, по мнению протестующих, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами. Так, ранее в этом месяц в Ричмонде, в штате Вирджиния, была снесена статуя Джефферсона Дэвиса – президента Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США в 60-х годах 19-го века. Пострадали монументы в Вашингтоне и городе Роли, в Северной Каролине. Главным образом все эти сооружения посвящены деятелям Конфедерации южных штатов, в которых существовало рабовладение.