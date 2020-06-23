Осуждённый за шпионаж Пол Уилан не будет обжаловать приговор

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не будет обжаловать приговор. Он надеется, что в ближайшее время его обменяют на осужденных в США россиян. Об этом заявил адвокат Владимир Жеребёнков. По его словам, Уилан не верит в российское правосудие и поэтому не видит смысла в обжаловании приговора.

Защитник добавил, что Уилан пока не решил, стоит ли ему просить о помиловании президента России. Осуждённый примет решение после консультаций с представителями посольств США, Великобритании, Ирландии и Канады – у него есть гражданства всех этих стран.

15 июня назад Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

По словам Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал. Суду были представлены доказательства того, что "в деле имеются признаки провокации преступления со стороны одного лица, от которого исходила вся инициатива", подчеркнул адвокат.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил приговор Уилану и потребовал немедленно его освободить.

Российские СМИ сообщали, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность обменять Уилана на осужденных в США на долгие сроки россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.