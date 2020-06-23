На парад в Москву приедут лидеры менее 10 государств

Пресс-секретарь президента России Владимир Песков назвал зарубежных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 75-летия Победы 24 июня.

В списке всего 7 руководителей стран – членов ООН. Это президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Также приедут президенты самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии – эти республики признаны Россией как суверенные государства, но подавляющее большинство стран мира считают их частью Грузии. Ожидается также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

На парад, который планировалось провести 9 мая, собирались приехать существенно больше зарубежных лидеров, в том числе президенты Франции, Чехии, Хорватии. Парад, однако, перенесли из-за эпидемии коронавируса, и многие зарубежные гости отказались от визита. Лидеры других государств, в том числе президент США Дональд Трамп, отказались и от первоначального приглашения на парад 9 мая.

Песков сказал, что в Кремле "с пониманием" относятся к позиции зарубежных лидеров и связал отказ ряда из них от поездки с эпидемией коронавирусной инфекции. Такую причину назвали, отказываясь ехать в Москву, например, лидеры Армении, Азербайджана и Туркмении. А хорватская сторона сообщила, что президент Зоран Миланович не приедет, потому что у него сломался самолёт.

США и Великобританию – главных союзников СССР по антигитлеровской коалиции – на параде будут представлять послы.