Адвокаты Калви настаивают на отмене домашнего ареста из-за болезни

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщили адвокаты в апелляционной жалобе. Они настаивают, что домашний арест с подзащитного должен быть снят.

Последний раз срок содержания Калви под домашним арестом продлевался в мае – до августа. Адвокаты настаивают, что этим решением суд нарушил принципы гуманности. По словам защитников, они предоставили в суд справки о состоянии здоровья Калви. Кроме того, обвиняемый строго соблюдал все условия домашнего ареста.

Основателя Baring Vostok обвиняют в растрате. Дело против него возбудили в феврале прошлого года после жалобы акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров "Восточного" проголосовать за прощение кредита "Первого коллекторского бюро" в два с половиной миллиарда долларов в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Сам Калви в суде называл обвинения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка.