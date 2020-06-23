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Умер бывший член Совета федерации от Тамбовской области Евгений Тарло

Евгений Тарло

Российский адвокат, бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло умер на 63-году жизни в ночь на вторник, сообщает сайт возглавляемого им "Столыпинского клуба" и подтвердил Радио Свобода друг умершего.

Предположительной причиной смерти стал инфаркт.

Тарло родился в Новосибирске, служил на Балтийском флоте, окончил МГУ, доктор юридических наук, профессор. Был судьёй в Московской области, затем стал адвокатом. Участвовал в возвращении Новоиерусалимского монастыря РПЦ в 1994 году.

Он был президентом консервативного экспертного центра Столыпинского клуба и вице-президентом Федерального союза адвокатов России.

Тарло был гостем эфиров Радио Свобода.

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