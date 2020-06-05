Несмотря на эпидемию Владимир Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля по правилам, исключающим наблюдение и контроль. Благодаря инициативе движения "Нет!" около 300 муниципальных и региональных депутатов выступили против поправок, обнуляющих сроки полномочий президента:

"Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота.

Главная (и по существу единственная) идея этого изменения – сохранение надолго, до конца жизни Путина, существующего в России устройства жизни – бесправия, лжи и несправедливости государства – спрятана за многословием декоративных обещаний. За поправками, «обнуляющими» сроки президента Путина, стоит страх узурпаторов власти перед народом и неуважение к нему. [...]

Мы призываем всех граждан России к публичному несогласию с узурпацией власти. Долг каждого ответственного гражданина России сейчас – не соглашаться с изменением Конституции Путиным, открыто высказываться против этих изменений, против всевластия Путина, против унижения прав и свобод граждан. Узурпаторы власти должны знать, что граждане России не согласны с ними и не связывают с ними будущее страны"

Политолог Кирилл Рогов нашел решение спора: бойкотировать или голосовать против поправок: "Задачей является кампания: "против обнуления" Вы можете в ней участвовать, пойдя на участок и проголосовав против. Можете тем, что не пойдете и сделаете или поучаствуете в каком-то флэшмобе. Вы должны будете 20 раз за оставшиеся 29 дней показать, что вы против тем или иным доступным способом. Это ваша гражданская позиция", - считает политолог Кирилл Рогов.

Президиум ЦК КПРФ призвал свой актив голосовать против путинских поправок к Конституции. Сторонникам партия хитроумно рекомендует делать выбор самостоятельно. В заявлении президиума ЦК КПРФ говорится, что бойкот общероссийского голосования ничего не даст.

Глава Компартии России Геннадий Зюганов осудил арест лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Блогер с полумиллионом подписчиков в ютубе сталинист Николая Платошкин, подавший заявки на митинги за отставку Владимира Путина посажен 4 июня под домашний арест якобы за призывы к массовым беспорядкам и распространение фейков.

События недели обсуждают журналист и социолог Игорь Яковенко, бывший член СФ, вице-президент Федерального Союза адвокатов России Евгений Тарло, депутат горсовета Долгопрудного юрист Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 июня в 19:05