"Подарки от русского народа". Кто и как перекраивал карту СССР

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы с чем пришла и не тащила с собой подарки от русского народа".

С таким заявлением выступил на днях Владимир Путин. Учитывая печальный опыт Украины шестилетней давности, не удивительно, что в соседних с Россией странах насторожились. Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову даже пришлось разъяснять, что слова его шефа не означают, что у России есть территориальные претензии к другим бывшим советским республикам. Путин "говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в [советской] Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций", – утверждал Песков.

Радио Свобода попыталось разобраться, кто, кому и какие территориальные "подарки" делал в СССР за без малого 70 лет его существования, и какими соображениями это диктовалось.

Ленин против Сталина, федерация против автономии

101 год назад, в июне 1919 года, в разгар Гражданской войны на территории бывшей Российской империи, Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК), номинально высший орган советской власти, принял постановление "Об объединении советских республик России, Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым капитализмом". Документ предусматривал объединение военных и хозяйственных органов этих республик, создание общей финансовой, транспортной, социально-экономической системы. Надо отметить, что в тот момент большевики не считали, что их революция ограничится пределами распавшейся империи, а рассчитывали, что она перекинется на другие страны Европы и Азии и в конечном итоге станет мировой. Именно это было главной политико-идеологической целью похода Красной армии в Польшу в 1920 году.

В ходе Гражданской войны границы государственных образований, создаваемых большевиками и их противниками, не раз менялись, о чем подробнее ниже. Отметим лишь, что в 1918- 1922 годах на карте бывшей империи появлялись, например, такие недолговечные государства, как Литовско-Белорусская ССР (Литбел) или Дальневосточная республика – формально независимое государство, служившее буфером между Советской Россией и Японией. Идеология перемешивалась в национальной политике большевиков с грубым прагматизмом: с одной стороны, правительство Ленина выступало под лозунгом самоопределения наций, с другой – нередко кроило карту в соответствии с текущими военно-политическими нуждами. Этот подход соблюдался и позднее: так, в 1940 году, после советско-финской ("зимней") войны, Карельская автономия в составе РСФСР было преобразована в Карело-Финскую ССР. Она просуществовала 16 лет и была вновь "понижена в звании" до автономной республики в 1956-м, когда отношения с соседней Финляндией нормализовались – в знак чего из названия республики убрали слово "финская", которое могло быть истолковано соседями как намек на территориальные претензии.

Мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз

Когда стало ясно, что мировой революции пока не получится, большевики занялись обустройством того, что оказалось у них в руках в результате Гражданской войны. Между советскими республиками в начале 1920-х годов существовали договорные отношения, но в 1922-м большевистское руководство решило объединить эти республики в единое государство. Каким образом? По этому поводу столкнулись мнения Ленина и Сталина, занимавшего пост наркома по делам национальностей. Сталин выдвинул проект "автономизации": другие республики должны были вступить в РСФСР на правах автономий. Ленин был против, назвав сталинское предложение "вредной затеей" и выступив за федерацию формально равноправных республик: "Мы признаём себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию" (из письма членам Политбюро ЦК РКП(б) 26 сентября 1922).

Против авторитета вождя революции не попрешь, и СССР был создан 30 декабря того же года в составе четырех республик: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской федерации (ЗСФСР). В составе последней находились советизированные годом раньше Грузия, Армения и Азербайджан. Однако Сталин фактически добился своего позднее, создав в годы своей диктатуры строго централизованное государство, в котором автономия союзных республик в отношении Москвы стала сущей формальностью. С другой стороны, у РСФСР, вроде бы "главной" советской республики, не было некоторых государственных атрибутов, имевшихся у других собратьев по Союзу – например, собственной компартии с соответствующими структурами.

В 2016 году, выступая на форуме Общероссийского народного фронта, Владимир Путин вступил в давний спор двух большевистских вождей – фактически на стороне Сталина. Он отметил, что в СССР "границы определялись совершенно произвольно и далеко не всегда обоснованно. На Украину, например, Донбасс передали. Под каким предлогом: повышение процента пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Это бред какой-то". Кто же кому и что передавал на самом деле?

Украина: "подарки" были взаимными

В 1918 году, когда была провозглашена независимость Украинской Народной Республики (УНР), в качестве ее границ были заявлены границы нескольких регионов бывшей Российской империи с преобладанием украинского населения: Киевской, Волынской, Подольской, Херсонской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Екатеринославской губерний и уездов Северной Таврии. В начале 1919 года было объявлено об объединении УНР с Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР), что означало присоединение к Украине ряда территорий, входивших до окончания Первой мировой войны в состав Австро-Венгрии. В том же 1919 году на Парижской мирной конференции украинская делегация представила карту, на которой в состав УНР были включены Крым, Кубань и некоторые районы Области Войска Донского и Слободской Украины. Эти планы не были реализованы в связи с поражением сторонников украинской независимости в Гражданской войне.

Государственно-административное творчество большевиков на украинской территории тоже было весьма разнообразным. В феврале 1918 года в части районов Левобережной Украины была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, но очень скоро по распоряжению из Москвы ее присоединили к Украинской советской республике – большевистской "альтернативе" УНР. (Вероятно, именно этот эпизод имел в виду Владимир Путин, говоря о "передаче Украине Донбасса"). В 1922 году УССР вступила в состав Советского Союза, причем ее границы неоднократно корректировались. Так, в 1919 году от УССР к РСФСР были переданы 4 северных района Черниговской губернии. Тогда же советская Украина претендовала на ряд районов Слобожанщины (ныне в составе Белгородской и Курской областей РФ). 13 января 1919 года Временное рабоче-крестьянское правительство Украины постановило: "Учитывая естественное тяготение Белгородского района к Харьковской губернии…, в соответствии с запросом Белгородского ревкома присоединить Белгородский район к Харьковщине". Впоследствии, однако, эти претензии удовлетворены не были. Напротив, значительная часть нынешней Ростовской области с городами Таганрог, Каменск и Шахты оказалась в 1920 году в составе УССР, но пять лет спустя большую часть этих территорий вернули РСФСР. Очертания, подобные нынешним, российско-украинская граница на донбасском участке приняла только в 1928 году.

Учитывая естественное тяготение Белгородского района к Харьковской губернии, присоединить Белгородский район к Харьковщине

Продвижение советской империи на запад как следствие соглашения с Германией о фактическом разделе востока Европы отразилось и на границах советской Украины. Осенью 1939 года к УССР были присоединены области Западной Украины, входившие после 1921 года в состав Польши. В 1940 году украинская территория пополнилась Северной Буковиной, которую (вместе с Бессарабией) под нажимом СССР уступила Румыния, а в 1944 – Закарпатьем, переданным Советскому Союзу Чехословакией. В 1954 году УССР была передана Крымская область – согласно тогдашнему официальному определению, в силу "общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР".

Беларусь: приращения и урезания

В 1903 году этнограф профессор Ефим Карский составил "Этнографическую карту белорусского племени" с обозначенной на ней "границей белорусской области" – в нее наряду с территорией современной Беларуси были, исходя из тогдашнего этнического состава населения, включены, например, Вильна (Вильнюс) с окрестностями и значительная часть нынешних Смоленской и Брянской областей РФ. Исходя из этой карты, в 1918 году руководство недолговечной Белорусской Народной Республики попыталось установить границы новорожденной страны. Гражданская война внесла свои коррективы, и "сбором" белорусских территорий занимались уже большевики, провозгласившие советскую Белоруссию в начале 1919 года. Затем они на какое-то время слили ее с Литвой – по крайней мере на бумаге, потому что реальная обстановка на фронтах менялась стремительно, – и, наконец, воссоздали БССР, но на очень небольшой территории, фактически включавшей в себя лишь Минск и Могилев с окрестностями.

В середине 1920-х годов к БССР были присоединены части Витебской, Смоленской и Гомельской губерний. Самым крупным территориальным приращением Беларуси стало присоединение западных белорусских земель в результате советско-германского раздела Польши в 1939 году. Тогда в состав БССР включили и Белостокскую область, часть которой, однако, после Второй мировой войны вернули Польше. А вот Виленский край, который белорусское национальное движение во многих отношениях считало "своим", Беларуси не достался. Более того, в конце 1940 года, после присоединения к СССР трех стран Балтии, Сталин провел корректировку белорусско-литовской границы, передав от БССР Литве ряд районов – в том числе курорт Друскининкай (Друскеники).

Менее известен эпизод августа 1944 года, когда Кремль планировал создание Полоцкой области, которая должна была быть включена в состав РСФСР. Авторство идеи приписывают одному из приближенных Сталина – Георгию Маленкову. А ее провал – неожиданному сопротивлению тогдашнего главы белорусских коммунистов Пантелеймона Пономаренко. По его воспоминаниям, ему удалось убедить диктатора не менять границу: "Сталин нахмурился, повисла гнетущая пауза, все молчали и ждали его решения. Наконец он поднялся и сказал: "Ладно, покончим с этим вопросом. Полоцкую область нужно создать, но в составе Белоруссии. Народ хороший, и обижать его, действительно, не стоит". Такую благосклонность Сталина современные белорусские историки объясняют тем, что он к тому времени уже решил передать просоветскому правительству Польши Белостокскую область БССР. Дополнительное урезание белорусской территории еще и в пользу России могло бы вызвать недовольство населения БССР, совершенно не нужное советскому режиму в сложный послевоенный период.

Казахстан со столицей в Оренбурге

В период Гражданской войны на территории современного Казахстана была провозглашена Алашская автономия. Однако, не располагая сколько-нибудь заметной военной силой, в 1920 году она была уничтожена большевиками. Они объединили большую часть казахских территорий в рамках Киргизской, позднее переименованной в Казахскую, автономной республики. (В царские времена казахов называли "киргиз-кайсаками"). В 1936 году ее статус был "повышен" до союзной республики. Первой столицей казахской автономии стал Оренбург, только в 1925 году столицу перенесли южнее, в Кзыл-Орду, а Оренбург с областью были включены в состав РСФСР.

Не следует ли рассматривать Оренбург как подарок от казахского народа?

Петербургский политолог, уроженец Казахстана Григорий Голосов иронически замечает в этой связи: "По поводу Казахстана, откуда я родом, возникают вопросы. С одной стороны, почти всю территорию Казахстана можно зачислить в традиционные и т.д. территории – как-никак, Екатерина Великая уже была богоподобной царицей "киргиз-кайсацкия орды" (Г. Державин). С другой стороны, первой столицей Киргизской АССР, которая потом стала Казахстаном, был Оренбург, и не следует ли по этой причине его рассматривать как подарок от казахского народа?".

Что касается остальных центральноазиатских народов, то они в 1920-30-е годы пережили процесс так называемого национально-территориального размежевания, в результате которого возникли союзные республики (ныне – независимые государства) в границах, близких к современным. Но еще в 1928 году карта советской Средней Азии выглядела следующим образом:

Границы союзных и автономных республик СССР далеко не всегда соответствовали границам проживания разных этносов. Зачастую они проводились, исходя скорее из политических, экономических или административных интересов коммунистического режима, для которого были лишь внутренними разграничительными линиями: советская власть, естественно, не рассчитывала на собственное падение. В результате на территории СССР еще до его распада или сразу после него возникло несколько очагов межэтнических конфликтов: Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазия, приграничные районы Узбекистана и Кыргызстана и т.д. Тем не менее при расторжении договора об образовании Советского Союза новыми независимыми государствами территориальные претензии к соседям ими в большинстве случаев не предъявлялись, о "подарках" с той или иной стороны речь не шла. Это позволило бывшему СССР избежать наиболее кровавого сценария распада – в отличие, например, от бывшей Югославии.