На фанатов "Спартака" завели уголовное дело за акцию на дороге

Полиция задержала около 30 фанатов московского футбольного клуба "Спартак" по делу о хулиганстве, которое было заведено после перекрытия болельщиками дороги к стадиону "Открытие-Арена". Об этом сообщает ТАСС.

Болельщиков допросили и отпустили под подписку о невыезде. Ранее полицейские задержали трёх фанатов "Спартака": Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Руководство футбольного клуба выразило беспокойство в связи с задержаниями. "Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом." - говорится в заявлении футбольного клуба.

Болельщики столичного футбольного клуба ЦСКА также выступили в поддержку своих принципиальных соперников. Фанатское объединение "Люди в чёрном" заявило, что происходящее с их оппонентами является "полицейским произволом". "Обычных парней красно-белых цветов подвергают уголовному преследованию только за то, что они проводили команду на выезд, где сами они ввиду закрытия гостевых секторов присутствовать не могли." - говорится в заявлении фанатов.

19 июня недалеко от стадиона "Открытие-Арена" фанаты "Спартака" перекрыли дорогу, развернули баннеры и подожгли файеры провожая команду на игру с тульским "Арсеналом".

В декабре прошлого года перед матчем 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" полиция задержала десятки болельщиков столичной команды. По данным сайта "Фонтанка.ру", задержанных – более 80. Большинство из них оштрафованы по статье о мелком хулиганстве, пять человек заплатят за распитие алкоголя на улице. Массовые задержания фанатов "Спартака" были связаны с тем, что в течение трёх последних игр они выкрикивали нецензурные "кричалки" в адрес игрока сборной России Артёма Дзюбы. После этого в Российском футбольном союзе заявили, что болельщиков, оскорбляющих Дзюбу, необходимо лишить права посещения стадионов.