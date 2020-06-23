Ещё двух сторонников "Артподготовки" арестовали по делу о "теракте"

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал двух сторонников запрещённого в России движения "Артподготовка" по обвинению в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе. Кроме того, Надежду Петрову и Александра Свищева объявили в международный розыск. По данным следствия, они покинули пределы страны.
Как сообщает издание "Медиазона", в материалах уголовного дела сказано, что основатель "Артподготовки" Вячеслав Мальцев поручил Петровой и Свищеву устроить теракты для "насильственного изменения конституционного строя". Петрова якобы должна была поджечь правительственные здания, а Свищев - подорвать опоры ЛЭП в Подмосковье.
Ранее суд в Москве по схожему обвинению приговорил к длительным срокам заключения трёх сторонников "Артподготовки". Андрей Толкачёв получил 13 лет колонии, Юрий Корный – десять лет, Андрей Кептя – шесть.
- Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.
- Верховный суд России признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.
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