Ещё двух сторонников "Артподготовки" арестовали по делу о "теракте"

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал двух сторонников запрещённого в России движения "Артподготовка" по обвинению в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе. Кроме того, Надежду Петрову и Александра Свищева объявили в международный розыск. По данным следствия, они покинули пределы страны.

Как сообщает издание "Медиазона", в материалах уголовного дела сказано, что основатель "Артподготовки" Вячеслав Мальцев поручил Петровой и Свищеву устроить теракты для "насильственного изменения конституционного строя". Петрова якобы должна была поджечь правительственные здания, а Свищев - подорвать опоры ЛЭП в Подмосковье.

Ранее суд в Москве по схожему обвинению приговорил к длительным срокам заключения трёх сторонников "Артподготовки". Андрей Толкачёв получил 13 лет колонии, Юрий Корный – десять лет, Андрей Кептя – шесть.