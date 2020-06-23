Суд заменил Свидетелю Иеговы из Дании остаток срока на штраф

Льговский районный суд Курской области во вторник, 23 июня, заменил оставшуюся часть 6-летнего срока гражданина Дании Денниса Кристенсена на штраф в 400 тысяч рублей.

Кристенсен был лидером орловской общины Свидетелей Иеговы. Его арестовали в мае 2017 года, а в феврале 2019 признали виновным в организации деятельности экстремистского движения и приговорили к шести годам колонии общего режима.

Датские власти были выразили "глубокую озабоченность" приговором и призвали Россию соблюдать свободу вероисповедания.

Верховный суд в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил деятельность религиозного объединения в России. Это привело к тому, что на десятки верующих приверженцев международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" в России были заведены уголовные дела.

На слушаниях 23 июня в Льговском суде присутствовали датские дипломаты. Кроме них, никто другой, включая жену осуждённого, не был допущен в здание суда. Деннис Кристенсен участвовал в заседании посредством видеосвязи.

К настоящему времени осужденный пробыл за решеткой около 3 лет и 1 месяца. Учитывая, что по закону 1 день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима, Кристенсен отбыл более 4 лет назначенного судом срока.

"С момента задержания Кристенсен вёл и ведет себя уважительно и корректно по отношению к работникам следствия и суда, СИЗО и сотрудникам исправительной колонии № 3. Он самостоятельно организовал бесплатное обучение заключенных английскому языку, поддерживает дружеские отношения с другими осуждёнными»,— заявил адвокат Кристенсена, поясняя судье основания для смягчения наказания верующему.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский заявил, что судья Галина Петлица, приняла справедливое и честное решение.

Замена наказания верующему означает для Кристенсена возможность выйти на свободу без каких-либо дополнительных ограничений, кроме обязанности оплатить штраф, сообщил защитник Кристенсена.

В колониях России в настоящее время находятся 10 осуждённых за свои убеждения Свидетелей Иеговы, ещё 24 человека заключены в СИЗО.