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Между Меккой и здоровьем. Мусульмане остались без хаджа

Главная святыня мусульман Кааба в совершенно безлюдном внутреннем дворе Заповедной мечети в Мекке. Весна 2020 года

Саудовская Аравия объявила, что нынешний хадж, в этом году приходящийся на конец июля, будет "очень ограниченным" из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Участвовать в ежегодных пятидневных обрядах сейчас разрешили лишь своим и иностранным паломникам, уже находящимся на территории королевства. Такое решение Эр-Рияда чревато многими политическими и экономическими опасностями, особенно после того, как несколько исламских стран уже и так фактически отказались участвовать в хадже, составляющем одну из главных опор и "пяти столпов" религии 1,8 миллиарда жителей Земли.

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии 23 июня заявило, что паломничество будет дозволено людям всех национальностей, уже находящимся на земле королевства – не указав, впрочем, максимальное число тех, кто будет допущен к святыням в Мекке: "Это решение принято для обеспечения того, чтобы хадж совершался безопасным образом с точки зрения общественного здравоохранения – и в соответствии с учением ислама".

Хадж в августе 2019 года собрал рекордное количество участников – более 2 миллионов 500 тысяч человек. Однако сейчас саудовские властители явно больше озабочены значительным ростом числа больных, инфицированных новым коронавирусом – уже более 165 тысяч случаев, и почти 1400 смертей. Это самый высокий показатель среди всех арабских монархий Персидского залива. Впрочем, несмотря на этот всплеск, Эр-Рияд решил в воскресенье, 21 июня, отменить комендантский час, ранее введенный по всему королевству, и снять другие карантинные ограничения для предприятий и сферы услуг и развлечений, включая кинотеатры и спортивные объекты.

Паломники в Заповедной мечети в августе 2019 года во время хаджа
Паломники в Заповедной мечети в августе 2019 года во время хаджа

Объявление о проведении "ограниченного хаджа", вероятно, нанесло сильный психологический удар миллионам потенциальных паломников по всему миру, которые часто откладывают последние сбережения и проводят целые дни в ожидании и долгих очередях, чтобы совершить долгожданную поездку. Хадж для каждого мусульманина священен, это так называемый пятый столп ислама после Шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Каждый взрослый здоровый мусульманин, имеющий физические и материальные возможности посетить Мекку и обеспечить существование своим близким на время путешествия, должен совершить хадж как минимум один раз в жизни.

Министр Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Мухаммед Салех бин Тахер Бантен еще в апреле призвал мусульман мира, намеревавшихся совершить очередной хадж в июле этого года, отказаться от всех подобных планов. 20 марта впервые за многие века из-за пандемии полностью были закрыты на неопределенное время две главные исламские святыни – Заповедная мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине. Ранее, 17 марта, саудовские власти запретили молитвы во всех остальных мечетях и запретили проведение умры (малого хаджа).

Внутренние помещения Заповедной мечети. Людей почти нет. Май 2020 года
Внутренние помещения Заповедной мечети. Людей почти нет. Май 2020 года

Такого не случалось даже во время эпидемии "испанки" в 1918 году, унесшей жизни десятков миллионов жителей планеты (хотя тогда Мекка и Медина находились на территории Королевства Хиджаз, и никакой Саудовской Аравии вообще не существовало). Саудовские власти весной также полностью запретили любой въезд или выезд из Мекки и Медины и ввели комендантский час по всей стране. Как и в других соседних государствах, Эр-Рияд тогда приостановил всё международное авиасообщение королевства с внешним миром. Из-за этого в Мекке застряли около 1200 мусульманских паломников, большинство из которых остаются в карантине в отелях священного города – за счет королевства.

Очевидно, пытаясь придать решению саудовских властей подобие религиозной фетвы, расположенная здесь же, в Саудовской Аравии, Всемирная мусульманская лига сейчас заявила, что одобрила действия правительства по обеспечению здоровья и безопасности паломников. Престижный исламский институт "Аль-Азхар" в Каире также приветствовал этот шаг: "Решение является мудрым и основано на исламской юриспруденции", – заявил глава института. А генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Отхаймин отметил, что высоко оценил "предельную заботу о здоровье и безопасности паломников".

На протяжении многих лет Эр-Рияд тщательно работал над тем, чтобы стать абсолютным гегемоном на всем Большом Ближнем Востоке. Влияние Саудовской Аравии во всем мусульманском мире, далеко за пределами границ стран, населенных в основном арабами, всегда гораздо больше основывалось не на ее политическом, экономическом и военном потенциале, а на связи с духом, историей и современностью исламской религии. На ее территории расположены и Мекка, и Медина, два самых святых места для всех мусульман (в первом – Кааба, во втором – захоронение пророка Мухаммеда в Зеленом куполе в комплексе мечети Масджид аль-Набави). Именно эта связь саудовской правящей династии с исламом инстинктивно заставляла многих правителей суннитского арабского мира годами обращаться к Эр-Рияду за постоянными консультациями и наставлениями как по религиозным вопросам, так и политическим.

Одинокий мусульманский паломник в Мекке. Май 2020 года
Одинокий мусульманский паломник в Мекке. Май 2020 года

Однако нынешнее решение о фактической отмене хаджа в 2020 году уже вызвало разочарование и раздражение очень многих консервативных мусульман за пределами королевства, для которых вера всегда остается гораздо более важной вещью, чем любые опасности для здоровья. Кроме того, конкуренты Саудовской Аравии в исламском мире уже вновь начали дискуссию о том, кто на самом деле должен осуществлять контроль над самыми святыми местами ислама – и одновременно самыми мощными источниками политической легитимности в этого королевства. Эти разговоры идут не впервые – серия связанных с хаджем трагедий на протяжении многих лет, в том числе памятная многим трагическая давка в толпе в 2015 году, в которой погибло до 2 тысяч 300 верующих, давно поставила Эр-Рияд и его способность управлять хаджем под огонь критики.

Постоянный рост числа жертв среди мирного населения, гибнущего под саудовскими бомбами в Йемене, ничуть не забытое зверское убийство оппозиционного журналиста и блогера Джамаля Хашакджи (Хашогги) в саудовском консульстве в Стамбуле и непримиримый напор Эр-Рияда в иранском кризисе в последнее время заставили даже некоторых старинных союзников Саудовской Аравии из числа суннитских государств усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки королевства.

Отмененный хадж наверняка обернется для правящей саудовской династии также и большой потерей доходов – при том, что бюджет страны и так терпит огромные убытки из-за потрясений, вызванных новым коронавирусом, замедления мирового экономического роста и падения цен на нефть. Согласно официальным данным, каждый год саудовская экономика получает от организации хаджа и обслуживания паломников не менее 12 миллиардов долларов.

Ранее в июне Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна в мире (более 266 миллионов человек), стала одним из первых государств, которые отказались от участия в хадже – после того, как потребовали от Эр-Рияда ясности, но не получили ее. Индонезийский президент Джоко Видодо назвал это "очень горьким, трудным, но неизбежным шагом". Вслед за Индонезией от участия в организации хаджа отказались и другие значимые исламские страны, например, Малайзия и Сенегал.

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