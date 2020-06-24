Между Меккой и здоровьем. Мусульмане остались без хаджа

Саудовская Аравия объявила, что нынешний хадж, в этом году приходящийся на конец июля, будет "очень ограниченным" из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Участвовать в ежегодных пятидневных обрядах сейчас разрешили лишь своим и иностранным паломникам, уже находящимся на территории королевства. Такое решение Эр-Рияда чревато многими политическими и экономическими опасностями, особенно после того, как несколько исламских стран уже и так фактически отказались участвовать в хадже, составляющем одну из главных опор и "пяти столпов" религии 1,8 миллиарда жителей Земли.

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии 23 июня заявило, что паломничество будет дозволено людям всех национальностей, уже находящимся на земле королевства – не указав, впрочем, максимальное число тех, кто будет допущен к святыням в Мекке: "Это решение принято для обеспечения того, чтобы хадж совершался безопасным образом с точки зрения общественного здравоохранения – и в соответствии с учением ислама".

Хадж в августе 2019 года собрал рекордное количество участников – более 2 миллионов 500 тысяч человек. Однако сейчас саудовские властители явно больше озабочены значительным ростом числа больных, инфицированных новым коронавирусом – уже более 165 тысяч случаев, и почти 1400 смертей. Это самый высокий показатель среди всех арабских монархий Персидского залива. Впрочем, несмотря на этот всплеск, Эр-Рияд решил в воскресенье, 21 июня, отменить комендантский час, ранее введенный по всему королевству, и снять другие карантинные ограничения для предприятий и сферы услуг и развлечений, включая кинотеатры и спортивные объекты.

Объявление о проведении "ограниченного хаджа", вероятно, нанесло сильный психологический удар миллионам потенциальных паломников по всему миру, которые часто откладывают последние сбережения и проводят целые дни в ожидании и долгих очередях, чтобы совершить долгожданную поездку. Хадж для каждого мусульманина священен, это так называемый пятый столп ислама после Шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Каждый взрослый здоровый мусульманин, имеющий физические и материальные возможности посетить Мекку и обеспечить существование своим близким на время путешествия, должен совершить хадж как минимум один раз в жизни.

Министр Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Мухаммед Салех бин Тахер Бантен еще в апреле призвал мусульман мира, намеревавшихся совершить очередной хадж в июле этого года, отказаться от всех подобных планов. 20 марта впервые за многие века из-за пандемии полностью были закрыты на неопределенное время две главные исламские святыни – Заповедная мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине. Ранее, 17 марта, саудовские власти запретили молитвы во всех остальных мечетях и запретили проведение умры (малого хаджа).

Такого не случалось даже во время эпидемии "испанки" в 1918 году, унесшей жизни десятков миллионов жителей планеты (хотя тогда Мекка и Медина находились на территории Королевства Хиджаз, и никакой Саудовской Аравии вообще не существовало). Саудовские власти весной также полностью запретили любой въезд или выезд из Мекки и Медины и ввели комендантский час по всей стране. Как и в других соседних государствах, Эр-Рияд тогда приостановил всё международное авиасообщение королевства с внешним миром. Из-за этого в Мекке застряли около 1200 мусульманских паломников, большинство из которых остаются в карантине в отелях священного города – за счет королевства.

Очевидно, пытаясь придать решению саудовских властей подобие религиозной фетвы, расположенная здесь же, в Саудовской Аравии, Всемирная мусульманская лига сейчас заявила, что одобрила действия правительства по обеспечению здоровья и безопасности паломников. Престижный исламский институт "Аль-Азхар" в Каире также приветствовал этот шаг: "Решение является мудрым и основано на исламской юриспруденции", – заявил глава института. А генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф аль-Отхаймин отметил, что высоко оценил "предельную заботу о здоровье и безопасности паломников".

На протяжении многих лет Эр-Рияд тщательно работал над тем, чтобы стать абсолютным гегемоном на всем Большом Ближнем Востоке. Влияние Саудовской Аравии во всем мусульманском мире, далеко за пределами границ стран, населенных в основном арабами, всегда гораздо больше основывалось не на ее политическом, экономическом и военном потенциале, а на связи с духом, историей и современностью исламской религии. На ее территории расположены и Мекка, и Медина, два самых святых места для всех мусульман (в первом – Кааба, во втором – захоронение пророка Мухаммеда в Зеленом куполе в комплексе мечети Масджид аль-Набави). Именно эта связь саудовской правящей династии с исламом инстинктивно заставляла многих правителей суннитского арабского мира годами обращаться к Эр-Рияду за постоянными консультациями и наставлениями как по религиозным вопросам, так и политическим.

Однако нынешнее решение о фактической отмене хаджа в 2020 году уже вызвало разочарование и раздражение очень многих консервативных мусульман за пределами королевства, для которых вера всегда остается гораздо более важной вещью, чем любые опасности для здоровья. Кроме того, конкуренты Саудовской Аравии в исламском мире уже вновь начали дискуссию о том, кто на самом деле должен осуществлять контроль над самыми святыми местами ислама – и одновременно самыми мощными источниками политической легитимности в этого королевства. Эти разговоры идут не впервые – серия связанных с хаджем трагедий на протяжении многих лет, в том числе памятная многим трагическая давка в толпе в 2015 году, в которой погибло до 2 тысяч 300 верующих, давно поставила Эр-Рияд и его способность управлять хаджем под огонь критики.

Постоянный рост числа жертв среди мирного населения, гибнущего под саудовскими бомбами в Йемене, ничуть не забытое зверское убийство оппозиционного журналиста и блогера Джамаля Хашакджи (Хашогги) в саудовском консульстве в Стамбуле и непримиримый напор Эр-Рияда в иранском кризисе в последнее время заставили даже некоторых старинных союзников Саудовской Аравии из числа суннитских государств усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки королевства.

Отмененный хадж наверняка обернется для правящей саудовской династии также и большой потерей доходов – при том, что бюджет страны и так терпит огромные убытки из-за потрясений, вызванных новым коронавирусом, замедления мирового экономического роста и падения цен на нефть. Согласно официальным данным, каждый год саудовская экономика получает от организации хаджа и обслуживания паломников не менее 12 миллиардов долларов.

Ранее в июне Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна в мире (более 266 миллионов человек), стала одним из первых государств, которые отказались от участия в хадже – после того, как потребовали от Эр-Рияда ясности, но не получили ее. Индонезийский президент Джоко Видодо назвал это "очень горьким, трудным, но неизбежным шагом". Вслед за Индонезией от участия в организации хаджа отказались и другие значимые исламские страны, например, Малайзия и Сенегал.