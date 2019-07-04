Нежелательный хадж. Все больше мусульман бойкотируют Мекку

Агрессивные действия Саудовской Аравии в регионе, потеря Эр-Риядом репутации и его полное пренебрежение к соблюдению базовых прав человека вынуждают все большее число исламских богословов и ученых призывать "благочестивых мусульман" отказаться от хаджа, который в 2019 году проводится в августе. Насколько виновен в происходящем наследный принц Мохаммед бин Салман, которого считают нынешним истинным правителем королевства при престарелом отце?

Мохаммед бин Салман все последние годы прилагал заметные усилия, чтобы представить Саудовскую Аравию на мировой арене в более позитивном свете, проводя так называемые либеральные реформы и политику большей открытости.

До недавнего времени государственное устройство и вся жизнь Саудовской Аравии определялись лишь одним-единственным законом под названием Основной низам правления. Согласно ему, страна является абсолютной теократической монархией, управляемой в соответствии с законами шариата сыновьями и внуками первого саудовского короля Абделя Азиза. Но под влиянием наследного принца Мохаммеда бин Салмана, например, был принят королевский указ, разрешающий саудовским женщинам самостоятельно водить автомобили – водительские удостоверения им начали выдавать с июня 2018 года. Постепенно снимались запреты на посещение женщинами кинотеатров и спортивных мероприятий.

Затем Мохаммед бин Салман вдруг сообщил, что Саудовская Аравия к 2030 году планирует ежегодно принимать до 30 миллионов туристов. Уже к 2020 году саудовские власти планируют вложить в развитие туристической отрасли и инфраструктуры не менее 35 миллиардов долларов. В первую очередь – в создание на 50 островах Красного моря, до сих пор почти не освоенных и необитаемых, цепи роскошных пляжных курортов, а также нового "футуристического города развлечений" под названием NEOM с роботизированной системой управления и обслуживания, возобновляемой энергетикой и, главное, собственными законами. Стоимость этого отдельного проекта, который, по планам, должен затмить Лас-Вегас, оценивается в 500 миллиардов долларов.

Однако этого оказалось все равно недостаточно, чтобы замаскировать все более агрессивную внутреннюю и внешнюю политику страны, которую сам наследный принц и определяет, и заставить замолчать всех, кто продолжает привлекать внимание к вопиющим нарушениям прав человека саудовскими властями. Саудовская Аравия остается, наверное, единственным государством в мире, где, как указывается в ежегодных докладах международных правозащитных организаций, вроде "Международной амнистии", каждый год официально совершается десятки публичных казней – путем отрубания головы на площади перед городской мечетью.

Постоянный рост числа жертв среди мирного населения, гибнущего под саудовскими бомбами в Йемене, зверское убийство оппозиционного журналиста и блогера Джамаля Хашакджи (Хашогги) в саудовском консульстве в Стамбуле и непримиримый напор Эр-Рияда в иранском кризисе в последнее время заставили даже некоторых старинных союзников Эр-Рияда из числа суннитских государств усомниться в целесообразности дальнейшей поддержки королевства.

Влияние Саудовской Аравии во всем мусульманском мире, далеко за пределами границ стран, населенных в основном арабами, всегда гораздо больше основывалось не на ее политическом, экономическом и военном потенциале, а на связи с духом, историей и современностью исламской религии. На ее территории расположены и Мекка, и Медина, два самых святых места для всех мусульман (в первом – Кааба, во втором – захоронение пророка Мухаммеда в Зеленом куполе в комплексе мечети Масджид аль-Набави). Во время ежегодного хаджа в Мекку стекаются не менее 2 миллионов 300 тысяч мусульман всех течений. Именно эта связь саудовской правящей династии с исламом инстинктивно заставляла многих правителей суннитского арабского мира годами обращаться к Эр-Рияду за постоянными консультациями и наставлениями как по религиозным вопросам, так и политическим.

После Исламской революции в Иране в 1979 году, из-за страха, что ее идеи и практическое воплощение расползутся по всему региону, Саудовская Аравия потратила миллиарды долларов на экспорт собственного "бренда" ислама, то есть ваххабизма, во внешний мир – в первую очередь путем финансирования строительства мечетей и различных религиозно-образовательных центров, от Великобритании до Индонезии. Многие из них впоследствии оказались связаны с ростом и популяризацией радикальных джихадистских идей, в основном в странах Запада – благочестивая, но не очень образованная и растерянная мусульманская молодежь из эмигрантских семей охотно впитывала проповеди тех, кого считала посланцами истинного лидера исламского мира.

На протяжении многих лет Эр-Рияд тщательно работал над тем, чтобы стать абсолютным гегемоном на всем Большом Ближнем Востоке, чьим притязаниям на власть в последние годы реально угрожает только Тегеран. Являясь одним из крупнейших в мире экспортеров нефти и поддерживая старые тесные связи с Соединенными Штатами, Саудовская Аравия десятилетиями пользовалась неизменной поддержкой многих соседних государств.

Однако в какой-то момент в Эр-Рияде ощутили, что времена стремительно меняются – хотя, очевидно, не постарались вникнуть в причины. На всем Ближнем Востоке и в других мусульманских странах не утихает ярость в связи с убийством Хашакджи (Хашогги), а также растущего числа погибших йеменцев, которое, как ожидается, к 2020 году достигнет 230 тысяч – из-за часто неизбирательных авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, ведущей войну с местными хуситами. Саудовские ВВС бомбят больницы, похоронные процессии, детские школьные автобусы и свадьбы – поэтому продолжающийся который год конфликт в Йемене чиновники ООН описывают как "худший искусственный гуманитарный кризис нашего времени". Жестокость Эр-Рияда начинает изолировать его самого в рамках собственной коалиции – даже правительство ОАЭ в последнее время стало выражать свое неудовольствие поведением союзника.

Действия Саудовской Аравии, кроме этого, привели ко все более громким призывам на Западе запретить торговлю оружием с этой страной. И Палата представителей США, и Сенат не так давно отложили на неопределенное время утверждение соответствующей сделки с Эр-Риядом президента Дональда Трампа. Германия наложила запрет на оружейную торговлю с Саудовской Аравией в октябре прошлого года, за ней последовали Швейцария и Италия. В Великобритании суд недавно постановил, что прежние оружейные контракты Лондона с Саудовской Аравией, возможно, были незаконными.

Все это недовольство, раздражение и открытый гнев уже сказываются и в религиозной сфере. Например, в конце апреля 2019 года очень влиятельный суннитский священнослужитель из Ливии, великий муфтий Садик аль-Гариани, призвал всех мусульман бойкотировать хадж 2019 года, обязательное паломничество мусульман в Мекку и ее окрестности в определенное время по лунному календарю. Хадж для каждого мусульманина священен, это так называемый пятый столп ислама после Шахады, молитвы (намаз), милостыни (закят) и поста (саум). Каждый взрослый здоровый мусульманин, имеющий физические и материальные возможности посетить Мекку и обеспечить существование своим близким на время путешествия, должен совершить Хадж как минимум один раз в жизни.

Аль-Гариани зашел так далеко, что даже стал утверждать, что любой, кто отправляется сейчас в паломничество в Мекку, совершает скорее грех, чем доброе дело. В частности, он заявил: "Главная причина, по которой я призываю к бойкоту хаджа сейчас, – уверенность в том, что Эр-Рияд получает колоссальные доходы от обслуживания миллионов исламских паломников. А это подпитывает закупки им оружия и продолжение агрессии против Йемена и, косвенно, Сирии, Ливии, Туниса, Судана и Алжира, где саудовские правители продолжают поддерживать диктаторские режимы либо самые реакционные местные силы. Наши деньги, потраченные в Саудовской Аравии, помогают саудитам совершать преступления против наших братьев-мусульман".

Ливийский великий муфтий Садик аль-Гариани – уже далеко не первый видный мусульманский ученый, поддержавший идею бойкота хаджа. Юсуф аль-Карадави, также суннитский священнослужитель и известный критик Саудовской Аравии, в августе прошлого года издал фетву, запрещающую паломничество в Мекку, заявив: "Аллах, видя мусульман, которые кормят голодных, лечат больных и укрывают бездомных, любит их больше, чем тех, кто тратит свои деньги на хадж".

В отличие от прошлых попыток бойкота Саудовской Аравии, нынешние усилия сумели преодолеть и раскол между суннитами и шиитами. В 2011 году Эр-Рияд жестоко подавил антиправительственные выступления в Бахрейне по просьбе местного правительства. Протесты там возглавили мусульмане-шииты, составляющие большинство в этом королевстве, которым правит суннитская династия. В ответ в Ираке местные активисты, и сунниты, и шииты, призвали к бойкоту всех саудовских товаров. Тогдашний премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что скоро регион может быть втянут в межконфессиональную войну, если Эр-Рияд продолжит в том же духе вмешиваться в дела соседних стран.

С 5 июня 2017 года в Персидском заливе продолжается так называемый катарский кризис – Саудовская Аравия и ее союзники объявили о полном разрыве дипотношений, а также сухопутного, морского и воздушного сообщения с Дохой и ввели торговую блокаду. Правительству Катара был передан список требований из 13 пунктов, среди которых: закрытие базирующегося в Катаре и контролируемого его правительством международного телеканала "Аль-Джазира", разрыв дипломатических отношений с Ираном и, главное, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация появившейся в Катаре в 2017 году крупной турецкой военной базы. Катар все эти условия выполнять отказался. Эмир Катара Тамим Аль Тани заявил в нескольких телеинтервью, что Эр-Рияд стремится к смене власти в его стране и потому предъявляет заведомо невыполнимые и не подкрепленные доказательствами обвинения и требования.