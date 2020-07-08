Лицом к событию. Кругом одни шпионы

В рядах военных журналистов вновь обнаружен шпион. Это бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Должен ли каждый, кто специализируется в этой теме, быть готовым к аресту? Какие государственные секреты могут быть доступны людям, которые пишут об армии, ВПК и пр.? Обсуждают журналисты Григорий Пасько и Алексей Никольский и военный аналитик Юрий Федоров