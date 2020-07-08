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Лицом к событию. Кругом одни шпионы

Лицом к событию. Кругом одни шпионы
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Лицом к событию. Кругом одни шпионы

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В рядах военных журналистов вновь обнаружен шпион. Это бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Должен ли каждый, кто специализируется в этой теме, быть готовым к аресту? Какие государственные секреты могут быть доступны людям, которые пишут об армии, ВПК и пр.? Обсуждают журналисты Григорий Пасько и Алексей Никольский и военный аналитик Юрий Федоров

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