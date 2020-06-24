Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не принимал участие в параде в Москве 24 июня из-за двух случаев коронавируса, выявленных в его делегации. Об этом сообщает национальная служба Радио Свобода со ссылкой на аппарат президента.

Жээнбеков был одним из нескольких лидеров иностранных государств, которые должны были посетить парад в среду. Накануне он прилетел в Москву. Утром он уже посещал Кремль, отмечает российское агентство РИА "Новости". Однако его не было на торжественных мероприятиях.

У одного из сотрудников его охраны и заведующего отделом внешней политики аппарата президента оказался положительный тест на коронавирус.

Успел ли Жээнбеков встретиться с Путиным — не сообщается.