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ФБР: чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Бубба Уоллес

Чернокожему пилоту автогонки NASCAR Буббе Уоллесу никто не подбрасывал петлю висельника. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США. По данным следователей, верёвка с петлёй в гараже находилась с октября 2019 года и использовалась для открытия двери. В сообщении NASCAR говорится, что на тот момент никто не мог знать, что именно Уоллес летом 2020 года займёт именно этот бокс.

О том, что NASCAR расследует обстоятельства появления петли висельника в гараже чернокожего пилота гонки стало известно 22 июня. Спортсмен тогда заявил, что обществу предстоит пройти большой путь в борьбе против расизма.

Ассоциация NASCAR заявила, что сделает всё возможное для установления ответственных за появление петли и "исключения их из автомобильного спорта".

Инцидент произошёл на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама в минувшее воскресенье. Американские СМИ тогда сообщали, что в районе автотрассы находились автомобилисты флагами Конфедерации.

  • Даррелл Уоллес - единственный афроамериканец в трёх дивизионах NASCAR. Пилот активно выступает против насилия в отношении чернокожего населения после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Гонщик добился запрета на соревнованиях NASCAR флага Конфедерации. Это вызвало протесты в Алабаме.
  • Джордж Флойд умер в больнице после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании афроамериканца полицейский применил удушающий приём.
  • Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами, говорится в отчете о вскрытии. Медики также отметили, что погибший имел заболевание сердца, а в его крови были обнаружены следы интоксикации опиоидным анальгетиком.

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