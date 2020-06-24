ФБР: чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Чернокожему пилоту автогонки NASCAR Буббе Уоллесу никто не подбрасывал петлю висельника. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США. По данным следователей, верёвка с петлёй в гараже находилась с октября 2019 года и использовалась для открытия двери. В сообщении NASCAR говорится, что на тот момент никто не мог знать, что именно Уоллес летом 2020 года займёт именно этот бокс.

О том, что NASCAR расследует обстоятельства появления петли висельника в гараже чернокожего пилота гонки стало известно 22 июня. Спортсмен тогда заявил, что обществу предстоит пройти большой путь в борьбе против расизма.

Ассоциация NASCAR заявила, что сделает всё возможное для установления ответственных за появление петли и "исключения их из автомобильного спорта".

Инцидент произошёл на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама в минувшее воскресенье. Американские СМИ тогда сообщали, что в районе автотрассы находились автомобилисты флагами Конфедерации.