ФБР: чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Чернокожему пилоту автогонки NASCAR Буббе Уоллесу никто не подбрасывал петлю висельника. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США. По данным следователей, верёвка с петлёй в гараже находилась с октября 2019 года и использовалась для открытия двери. В сообщении NASCAR говорится, что на тот момент никто не мог знать, что именно Уоллес летом 2020 года займёт именно этот бокс.
О том, что NASCAR расследует обстоятельства появления петли висельника в гараже чернокожего пилота гонки стало известно 22 июня. Спортсмен тогда заявил, что обществу предстоит пройти большой путь в борьбе против расизма.
Ассоциация NASCAR заявила, что сделает всё возможное для установления ответственных за появление петли и "исключения их из автомобильного спорта".
Инцидент произошёл на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама в минувшее воскресенье. Американские СМИ тогда сообщали, что в районе автотрассы находились автомобилисты флагами Конфедерации.
- Даррелл Уоллес - единственный афроамериканец в трёх дивизионах NASCAR. Пилот активно выступает против насилия в отношении чернокожего населения после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Гонщик добился запрета на соревнованиях NASCAR флага Конфедерации. Это вызвало протесты в Алабаме.
- Джордж Флойд умер в больнице после задержания полицией 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании афроамериканца полицейский применил удушающий приём.
- Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами, говорится в отчете о вскрытии. Медики также отметили, что погибший имел заболевание сердца, а в его крови были обнаружены следы интоксикации опиоидным анальгетиком.
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