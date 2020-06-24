1 миллион 87 тысяч жителей Москвы включены в списки голосующих по интернету, свидетельствуют данные российского Центризбиркома. Ещё 234 тысячи исключили себя из списков голосования по месту жительства, чтобы проголосовать по месту нахождения. Внимание на это обратил эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

На электронное голосование записался каждый седьмой московский избиратель. В Троицке – входящем в состав Москвы городе в 20 километрах от МКАД – на электронное голосование записались 39 процентов избирателей – 36 895 человек. При этом на части городских участков желающих проголосовать дистанционно или по другому адресу больше, чем вообще должно быть избирателей на участке.

По оценке Шпилькина, ситуация с рекордами электронного голосования похожа на аферу. Он предполагает, что электронное голосование в Троицком округе стоит отменить. ЦИК, Мосгоризбирком и продвигающий идею дистанционного голосования зампредседателя столичной общественной палаты Алексей Венедиктов пока не комментировали.