Корреспондента "Дождя" Антона Баева вызвали в Центр "Э"

Специального корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева вызвали в МВД, в центр по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Ранее Дзядко сообщил в эфире "Эха Москвы", что Баев будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам МВД ночью со среды на четверг.

В репортаже "Дождя" "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома" журналист рассказал о мошенниках, которые предлагают за деньги создать несколько десятков фальшивых аккаунтов для электронного голосования за поправки. Баев проверил эту схему: организаторы выдали ему 25 сим-карт и прислали базу с персональными данными, которые необходимы для регистрации на портале столичной мэрии и участия в голосовании онлайн.

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.

Главный разработчик электронного голосования Артём Костырко отмечал, что "с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов". Он пояснил, что еще до начала регистрации на дистанционное голосование было принято решение, что проголосовать можно будет только с тех аккаунтов, которые были созданы до 5 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июня назвал расследование "Дождя" "абсолютной чушью".