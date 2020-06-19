Корреспондента "Дождя" Антона Баева вызвали в Центр "Э"

Специального корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева вызвали в МВД, в центр по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") для дачи показаний после выхода репортажа о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по Конституции в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Ранее Дзядко сообщил в эфире "Эха Москвы", что Баев будет им давать пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам МВД ночью со среды на четверг.
В репортаже "Дождя" "Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома" журналист рассказал о мошенниках, которые предлагают за деньги создать несколько десятков фальшивых аккаунтов для электронного голосования за поправки. Баев проверил эту схему: организаторы выдали ему 25 сим-карт и прислали базу с персональными данными, которые необходимы для регистрации на портале столичной мэрии и участия в голосовании онлайн.
Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию.
Главный разработчик электронного голосования Артём Костырко отмечал, что "с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов". Он пояснил, что еще до начала регистрации на дистанционное голосование было принято решение, что проголосовать можно будет только с тех аккаунтов, которые были созданы до 5 июня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 июня назвал расследование "Дождя" "абсолютной чушью".
- Многие бюджетники столицы заявляют о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.
- Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. В частности, собеседник в департаменте образования и науки рассказал, что на прошлой неделе его и его коллег начальство попросило зарегистрироваться на mos.ru.
- Департамент информационных технологий Москвы пользуется онлайн-системой для отслеживания, сколько сотрудников бюджетных организаций зарегистрировались на голосование по поправкам к Конституции. Копии таблиц с соответствующими данными публиковал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.
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