Суд в Минске не удовлетворил жалобу на задержание Виктора Бабарико

Районный суд в Минске не удовлетворил жалобу адвокатов на задержание претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Теперь решение планируется обжаловать в Минском городском суде. По словам адвокатов, в случае с Бабарико имело место грубое нарушение его права на защиту - с самого дня задержания. Тогда юристов к нему не пустили. Уже четыре дня адвокатов не пускают к нему в СИЗО КГБ, объясняя отказ эпидемиологической ситуацией.

Защитник Дмитрий Лаевский отмечает, что подал в Генпрокуратуру уже три жалобы на препятствия в оказании юридической помощи. О реакции прокуратуры на них пока неизвестно, сообщает со ссылкой на адвоката сайт Tut.bу. Последний раз Лаевский встречался с Бабарико в КГБ 20 июня, когда в его присутствии проходили "процессуальные действия".

Виктор Бабарико считается главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые намечены на 9 августа. 18 июня экс-банкира задержали и впоследствии заключили под стражу вместе с сыном Эдуардом, который возглавляет инициативную группу своего отца. Обоим предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял 20 лет. Власти обвиняют сотрудников банка в уклонении от уплаты налогов, хищениях, взяточничестве, переводе крупных сумм денег за границу. В Комитете госконтроля Белоруссии Виктора Бабарико назвали организатором и руководителем противоправной деятельности. Сам он говорит о попытке политического давления.

Оппозиция обвиняет действующего президента Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, в неспособности вести честную предвыборную борьбу и развязывании репрессий против политических соперников. Лукашенко утверждает, что властям удалось сорвать масштабный план дестабилизации ситуации в стране, в котором участвовали внешние силы.