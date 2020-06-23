Последний парад Лукашенко: "Саша - 3%"?

В Республике Беларусь 9 августа пройдут президентские выборы. Президент Александр Лукашенко во время сбора подписей столкнулся с кампанией гражданского сопротивления. По некоторым опросам в СМИ рейтинг его упал до 3%. Граждане массово подписывались за альтернативных кандидатов, выходили на митинги, когда были арестован кандидат, банкир Виктор Бабарико, его сын и коллеги, и блогер Сергей Тихановский (кампанию продолжает его супруга). В Белоруссии уже арестованы десятки оппозиционеров.

Лукашенко, давно давший себе возможность пожизненно продлевать сроки президентства, свой парад победы провел 9 мая, проигнорировав эпидемию коронавируса. Теперь белорусский диктатор вместе с детьми едет на парад победы обнуляющегося по его примеру Владимира Путина.

Власти готовят фальсификацию выборов, ответит ли им народ? Не станет ли парад последним для Лукашенко на посту главы страны? Сохранится ли Республика Беларусь как суверенное государство или Владимир Путин добьется ее "глубокой интеграции?

Ход избирательной кампании обсуждают журналист Дмитрий Навоша, координатор проекта "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, правозащитник Владимир Величко, кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 23 июня в 19:05