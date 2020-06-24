В Красноярске прошли обыски у Свидетелей Иеговы. ВИДЕО

В Красноярске прошли повторные обыски у последователей запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По информации интернет-издания "ОВД-Инфо", сотрудники Следственного комитета пришли по трём адресам – к Татьяне Ферулёвой, Эдуарду Беляеву и Сергею Толстоноженку. Против них возбуждены уголовные дела по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации. Предыдущие следственные действия у них проходили год назад. Тогда у верующих были изъяты телефоны, компьютеры, носители информации и блокноты с личными записями.

Также в среду "ОВД-Инфо" сообщило о продлении на месяц срока содержания в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем, последователю Свидетелей Иеговы в Сочи Вячеславу Попову. Он находится под стражей с октября прошлого года. Попова обвиняют по статье об организации деятельности экстремистской организации. Недавно Вячеслав Попов обнаружил уплотнение над ключицей, но в изоляторе его обследовать не стали.

В 2017 году Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Впоследствии на десятки приверженцев этого международного религиозного объединения в России были заведены уголовные дела.

В недавнем докладе Госдепартамента США по противодействию терроризму в 2019 году отмечалось, что Россия продолжает использовать законодательство в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом против политической оппозиции, независимых СМИ и некоторых религиозных организаций, в том числе Свидетелей Иеговы, сообщает "Голос Америки".