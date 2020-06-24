Апелляционный суд в США обязал закрыть дело против Майкла Флинна

В США Апелляционный суд округа Колумбия распорядился закрыть уголовное дело против бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, передаёт Reuters.

Суд предписал нижестоящей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице министерства юстиции о прекращении дела и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием незаинтересованных лиц относительно дальнейшего разбирательства.

Флинн, отставной генерал армии, был одним из тех, кому предъявили обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Майкл Флинн дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком – в период незадолго до инаугурации Трампа. Позднее экс-советник изменил юридическую тактику, обвинив ФБР в попытке заманить его в ловушку.

Ходатайство о закрытии дела Минюст подал после того, как Трамп и его союзники публично осудили разбирательство в отношении экс-советника президента, отмечает "Голос Америки".

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах всегда категорически отрицала.