Прокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента частично признанной республики Косово Хашима Тачи и бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели. Им вменяют в вину военные преступления и преступления против человечности в 1998-1999 годах.

В заявлении Специальной прокуратуры по Косово говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косово. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.

Тачи и Весели возглавляли Освободительную армию Косова – военизированное объединение этнических албанцев, которые в ходе войны за независимость в конце прошлого века противостояли силам под руководством Белграда.

Хашим Тачи причастность к каким-либо военным преступлениям отрицает, как и Кадри Весели, который входит в руководство Демократической партии Косова и по-прежнему заседает в парламенте. По словам Весели, он "гордится тем, что в своём время участвовал в освободительной войне народа Косова".

В среду, после обнародования заявления Спецпрокуратуры в Нидерландах, офис Тачи сообщил, что он решил прервать поездку в США и вернуться в Косово 25 июня. На субботу у Тачи были намечены переговоры в Вашингтоне с президентом Сербии Александром Вучичем – по нормализации отношений между странами.

Далее обвинения будет изучать Специальный международный трибунал по Косово, который был создан в Нидерландах в 2015 году. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.