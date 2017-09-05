"Не меняются только ослы"

Президент Сербии Александр Вучич объявил о начале "общенациональный диалог по проблеме Косова". К дискуссиям приглашены политики, ученые, представители гражданского общества и церковь. Сценарий Вучича, судя по его акцентам, предполагает отказ от блокирования интеграции Косова в международные организации и дистанцирование от России. Однако выход Сербии из косовского тупика не вписывается в планы Москвы, которая использует проблему Косова в своем противостоянии с Западом.

"Еще вчера он отправлял поезд с надписью "Косово – это Сербия", а сегодня говорит о "новой реальности". Те, кто превратил жителей целого государства в беженцев и поссорил нас с Европой, сегодня призывают к диалогу и признанию свершившихся фактов. Какая миролюбивая и мудрая политика! Жаль, что эта черта не проявилась у Вучича в ранней молодости, когда он вместе с радикалами удерживал Милошевича у власти". Внутрисербский диалог, инициированный Вучичем, формально еще не начался, но, судя по этим эмоциям, основной сигнал избиратели уловили: пришло время разделить с обществом ответственность за провальную политику последних десятилетий и будущие непопулярные решения.

Если оставим этот вопрос нерешенным, наши дети опять будут сражаться и неизвестно, найдется ли решение через 10, 20 или 100 лет…

Ирония судьбы в том, что поставить последнюю точку в косовском вопросе берется деятель, активно участвовавший в 1990-е годы в продвижении националиcтической антизападной политики, которая подпитывала конфликты в бывшей Югославии. Молодой радикал Вучич в середине 90-х призывал убивать по 100 боснийских мусульман за каждого серба. А во время бомбардировок Сербии в 1999 году, когда Вучич был министром информации в правительстве национального единства, он гордился тем, что государственные объекты стали "мишенью для агрессора". Дескать, удары НАТО подтверждают, что сербские власти "правильно делали свою работу".

После крушения режима Милошевича в 2000 году и нескольких неудач радикалов на выборах пришло время менять политическую платформу. Сербская прогрессивная партия, которую Вучич создал вместе с Томиславом Николичем, лидировала на выборах 2012 года с проевропейской программой. "Только ослы не меняются", – объяснял Вучич эволюцию своих взглядов. Логика такова: то, что произошло в 90-е, нельзя изменить, но это не должно препятствовать денежным потокам и интеграции Сербии в Европу. При Вучиче-премьере Сербия начала переговоры о присоединении к Евросоюзу и продолжила налаживать тесные связи с НАТО, к сотрудничеству с которой Белград обязывают мирные договоренности по Косову.

"Некоторые скажут: посмотрите на него, он хочет признать независимость Косова. Если оставим этот вопрос нерешенным, наши дети опять будут сражаться и неизвестно, найдется ли решение через 10, 20 или 100 лет… Мы должны поместить этот вопрос в реальные рамки и не мешать будущему наших детей", – рассуждает нынешний президент. И хотя сербское общество, по его словам, еще не готово по-новому взглянуть на ситуацию, он обещает не отступать. При этом Вучич отвергает возможность формального признания косовской независимости. Такое признание в Сербии по-прежнему воспринимается как политическое самоубийство.

Европейский союз официально не требует от сербских властей признать Косово (в самом ЕС этого до сих пор не сделали пять стран). Однако Брюссель настаивает на "видимом и устойчивом" улучшении отношений между Белградом и Приштиной. Иными словами, вступление Сербии в ЕС напрямую зависит от признания странами Евросоюза ее успехов на пути примирения с отколовшейся провинцией. Тридцать пятая глава на евроинтеграционных переговорах, по сути, является блокирующей для Сербии. В ней говорится о необходимости всеобъемлющей нормализации отношений с Косово, а также о том, что в случае застоя на этом пути по вине Белграда Еврокомиссия не станет рекомендовать открытие или закрытие интеграционных переговоров по другим главам.

В ближайшие годы Сербия могла бы закончить необходимые реформы, однако их динамика находится под влиянием многих политических факторов, включая косовский, поясняет Радио Свобода директор по исследованиям белградского Центра международной политики и безопасности Игор Новакович.

– Если и говорить о повороте на косовском направлении, то он произошел в 2011 году, когда начались переговоры о нормализации отношений с Косово при посредничестве ЕС, или в 2013-м, когда было подписано Брюссельское соглашение, предусматривающее создание Сообщества сербских муниципалитетов для сербского меньшинства в Косове. Сейчас же мы наблюдаем подключение общественности к этому процессу. Цель политических заявлений – ознакомить общество с ситуацией, которая складывается в диалоге с Косово и обеспечить консенсус по поводу будущих решений.

Белград в обозримом будущем планирует подписать с Приштиной юридически обязывающее соглашение, которое позволило бы сербским властям закончить переговоры по 35-й главе. Сейчас трудно сказать, ускорится ли после этого процесс евроинтеграции, но ясно, что урегулирование отношений уменьшит количество политических препятствий на пути в ЕС и сделает этот процесс более предсказуемым, – говорит Игор Новакович.

Урегулирование отношений уменьшит количество политических препятствий на пути в ЕС

Судя по недавнему опросу, две трети граждан Сербии поддерживают инициативу Вучича о внутреннем диалоге по косовскому вопросу. Кроме того, исследования показывают, что три четверти выступают против восстановления контроля над отколовшимся краем силовым путем. Подавляющее большинство поддерживают нормализацию отношений с Приштиной, но отказались бы от вступления в Евросоюз, если бы условием стало формальное признание косовской независимости.

На этих чувствах играют политические оппоненты Вучича из пророссийского консервативного лагеря и Сербская православная церковь, которые называют планы президента подготовкой к "сдаче" Косова и отказу от "колыбели сербской нации".

На фоне распада Югославии в начале 90-х сербские власти не могли воспрепятствовать выстраиванию в Косове, где 90 процентов населения составляют албанцы, параллельного государства. Косовские албанцы, лишенные в конце 80-х автономии, провели в 1991 году референдум о независимости, но оформить ее они смогли только после войны 1998-99 годов, унесшей 12 тысяч жизней, ввода сил НАТО и длительного дипломатического процесса.

Провозглашение независимости Косова в 2008 году не вывело Балканы из равновесия. Но отсутствие соглашения с Сербией осложнило старт нового государства, а заодно и европейскую перспективу всего региона. Евросоюз, занятый внутренними проблемами, в последние годы терял влияние на Балканах, что привело к росту евроскептицизма, прежде всего в самой Сербии. Между тем многие эксперты убеждены, что до окончания европейской интеграции Западных Балкан этот проект будет оставаться незавершенным с точки зрения безопасности. Такого мнения придерживается директор Центра внешней политики в Белграде Александра Йоксимович.

– Президент Вучич подчеркивает, что нам нужно учитывать реальность, что невозможно вернуть то, что утрачено, но с другой стороны, необходимо смотреть в будущее. Сейчас сербские власти пытаются найти платформу, которая получила бы широкую поддержку в обществе в условиях, когда диалог о нормализации отношений с Приштиной входит в новую фазу. При этом многие достигнутые договоренности еще не реализованы, как например, Соглашение о создании сообщества сербских муниципалитетов, которое для Сербии имеет особое значение.

Сербия – ключевая страна, от которой зависит общая стабильность и скорость интеграции всего региона. В то же время следует понимать, что неопределенность европейской перспективы отбрасывает балканские страны назад и создает дефицит демократии. В последнее время особенно четко это проявилось в Македонии, где внутриполитический кризис едва не перерос в столкновения. Недостаточное присутствие Евросоюза в регионе ведет, кроме того, к усилению влияния таких стран, как Турция и Россия, – говорит в беседе с Радио Свобода Александра Йоксимович.

Желание Белграда как можно скорее устранить косовское препятствие на пути в Евросоюз – неприятный сигнал для Москвы, поскольку это повлечет и корректировку сербского внешнеполитического курса. Вучичу, который часто прибегает к показному русофильству и отвергает возможность присоединения к санкциям против Москвы, в условиях затянувшегося кризиса в отношениях России и Запада балансировать все сложнее. А от Белграда все настойчивее требуют привести внешнеполитический курс в соответствие с политикой ЕС.

Недостаточное присутствие Евросоюза в регионе ведет к усилению влияния таких стран, как Турция и Россия

Российские власти активно используют косовский сюжет в пропагандистских целях, пытаясь оправдать аннексию Крыма и в целом свою политику, направленную на подрыв суверенитета ближайших соседей. Вне зависимости от урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, Москва, как считают некоторые эксперты, продолжит политику маргинализации Косова на международной арене, пытаясь поставить под вопрос успех самого амбициозного миротворческого проекта США и Евросоюза. Неясно, ограничится ли при этом Россия дипломатическими методами и пропагандой или же попытается спровоцировать нестабильность в населенных сербами районах Косова в опоре на радикально-националистические группы, с которыми Москва развивает сотрудничество.

Все годы косовской независимости российская дипломатия занимается дискредитацией местной политической элиты и активно критикует ее "западных покровителей". Российский МИД называет Косово "криминальным анклавом и пристанищем для бандитов и террористов", хотя и приветствовал в свое время переговоры Белграда и Приштины о нормализации отношений.

Российские СМИ то и дело пугают "великоалбанским сценарием" и попытками США и НАТО "разжечь новые конфликты в регионе". В последние недели антиалбанская кампания через российские ресурсы на Балканах заметно усилилась. В ход пущен и такой тезис: почему сербы должны смириться с существующим положением дел в Косове, если когда-то не смирились с Гитлером?

И хотя внутрисербский диалог о косовской проблеме не предполагает иностранного участия, российский фактор стал в нем одним из наиболее значимых. Особенно после того, как министр иностранных дел Ивица Дачич, настаивающий на разделе Косова на сербскую и албанскую части, заявил, что Россия поддержит эту идею, если она будет представлена как официальная позиция Сербии. Интересно, что в Москве не опровергают высказывания Дачича, несмотря на нереалистичность его предложений.

Политическая элита Сербии на самом деле отдает себе отчет в том, что США и ЕC не станут рассматривать предложения, выходящие за пределы косовской конституции, которая, в свою очередь, основана на "плане Ахтисаари", в котором подробно описаны вопросы децентрализации и местного самоуправления, защиты прав различных сообществ и культурного наследия. Кроме того, международные решения, принятые с участием России, исключают территориальные изменения в Косове. Однако пророссийские политики периодически возвращаются к этой теме, пытаясь создать видимость пространства для маневра с участием Кремля.

Директор Форума по этническим отношениям Душан Янич полагает, что для России не имеют особого значения будущие шаги Сербии на косовском направлении, но Москва продолжит играть на противоречиях в регионе, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию и помешать Вашингтону завершить урегулирование в Боснии и Косове.

То, что Россию действительно беспокоит, – это возможность присоединения Сербии к НАТО

– В заявлениях политиков-русофилов я вижу конфликтную философию, которая сводится к тому, что было бы неплохо устроить столкновения и разойтись с большим треском. Дачич выступает с идеей, которая, по его мнению, должна заинтересовать Москву. Но для России по большому счету не имеет значения, как будет поступать Сербия на косовском направлении, поскольку в Москве понимают, что эта битва проиграна. Москва, конечно, поддержит любые требования Сербии, даже если та попытается установить контроль над севером Косова, – ответственность за это в любом случае ляжет на Белград. То, что Россию действительно беспокоит, – это интеграционные процессы на Балканах и возможность присоединения Сербии к НАТО.

Российская позиция в последние годы изменилась. Если еще недавно в Москве говорили, что не возражают против интеграции Сербии в ЕС, то теперь подход такой: вы можете вступать в Евросоюз, но тогда не будете нашим стратегическим партнером. А если войдете в НАТО, мы станем врагами. Москва воспользуется всеми своими ресурсами, в том числе будет оказывать влияние на ситуацию через Милорада Додика в Республике Сербской (в Боснии) или через таких русофилов в Сербии, как тот же Дачич, Томислав Николич или Александр Вулин. Остается лишь надеяться, что Россия не станет злоупотреблять своими возможностями, – говорит Душан Янич.