Лицом к событию. После обнуления: время посадок?

Обыски в Москве, арест Фургала, дело Дмитриева. В эфире Александр Кынев, Игорь Яковенко, Сергей Кривенко, Юлия Галямина, Алексей Ворсин, Анна Яровая. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30716264.html
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