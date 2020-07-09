Время Свободы: "Бессимптомных вообще не учитывали"

Число заболевших и умерших от COVID-19 из-за манипуляций со статистикой может быть занижено в несколько раз, считает уволенный сотрудник Росстата ***В Белграде после попытки властей повторно ввести в Сербии карантин из-за вспышки заболеваемости коронавирусом вспыхнули беспорядки*** ЛГБТ-активисты в Петербурге начали бессрочную акцию за отмену поправки к Конституции России, определяющей брак только как союз мужчины и женщины