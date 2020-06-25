Комитет "НЕТ!" призвал отказаться от бойкота голосования

Комитет "НЕТ!", выступающий за голосование против поправок к Конституции, призывает Алексея Навального, Григория Явлинского и их сторонников отказаться от бойкота голосования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на текст обращения.

"Молчать сейчас нельзя — поэтому организаторы кампании "НЕТ!" обращаются к Алексею Навальному, Юрию Дудю, Григорию Явлинскому и другим политикам и лидерам мнений, которые призывают к бойкоту голосования или еще не заняли четкой позиции по этому вопросу",— говорится в документе.

По данным социологических опросов, которые приводят авторы обращения, против поправок настроена почти треть россиян, а за них выступает 44 процента. В Москве против поправок к Конституции высказались 43 процента респондентов, а против "обнуления" сроков Владимира Путина — 48 процентов. При этом половина выступающих против поправок, подчеркивает комитет "НЕТ!", не собираются идти на избирательные участки. "Вместо того чтобы предотвратить узурпацию власти, люди поддаются апатии и сами отдают свое будущее тем, кто хочет его украсть",— считают авторы обращения.

Председатель партии «Яблоко», которая призывает к бойкоту голосования, Николай Рыбаков считает, что призыв к участию в протестном голосовании может демотивировать людей, которые в итоге не добьются нужного результата. По мнению оппозиционного политика, нужно объединиться не против голосования, а вокруг альтернативной идеи, например поправок в Конституцию, разработанных "Яблоком", сказал Рыбаков изданию.

За бойкот голосования выступает партия ПАРНАС бывшего премьер-министра Михаила Касьянова.

Команда Алексея Навального не призывает своих сторонников ни к бойкоту, ни к протестному голосованию. Сам Навальный ранее заявил, что не признает голосование по поправкам в Конституцию, а сами поправки называл "захватом власти".

Журналист Юрий Дудь опубликовал пост в своём инстаграме, в котором написал, что «голосование за поправки в Конституцию — это позор». Дудь заявил, что пока не знает, будет ли он бойкотировать голосование или проголосует против.