Суд признал незаконным обыск у уральца, убитого из-за хищения обоев

Суд в Екатеринбурге признал незаконным обыск, который полиция провела дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры сотрудниками Росгвардии. Таушанкова пытались задержать, заподозрив его в ограбление магазина - он вынес из него 4 рулона обоев. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Бушмаков, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Постановление об обыске подписала следователь городского отдела полиции. Она указала, что следственное действие является неотложным. В этом случае, обыск в жилище не требует санкции суда, пояснил Бушмаков.

Суд счел обыск безосновательным, поскольку на тот момент вещественные доказательства по делу о разбое (четыре рулона обоев и нож) уже были изъяты. Решение провести обыск в отсутствие других жильцов квартиры и понятых суд также счел незаконным.



По словам адвоката, следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова уже после того, как он был убит. Бушмаков считает, что "полиции просто нужно было основание для проникновения в квартиру, чтобы замести какие-то следы".



Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня при попытке его задержать за кражу. В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, говорится, что "применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего". Утверждается, в частности, что он при попытке задержания высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и размахивал ножом.

Следственный комитет также опубликовал рассказ участвовавшего в штурме квартиры оперативника и кадры, сделанные при штурме, при этом самого момента стрельбы на записи нет. На видео есть кадры того, как Таушанков распыляет в сторону штурмующих перцовый баллон.

Уголовное дело по факту убийства Таушанкова до сих пор не возбуждено. Однако есть два дела в отношении самого Таушанкова о причинении вреда здоровью сотрудника полиции и о разбое, сказал адвокат.