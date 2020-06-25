Гудермесская трагедия. Мать погибшей извинилась перед Кадыровым

Мать 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой извинилась перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за заявление о том, что ее дочь погибла 12 июня от домашнего насилия. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный" вечером 23 июня. Вопросы о причинах гибели молодой женщины, вызвавшей резонанс в Чечне, тем не менее, остаются, отмечает сайт Кавказ.Реалии.

В сюжете, посвященном обстоятельствам смерти 23-летней жительницы Гудермеса, Кадыров сообщил о результатах вскрытия тела Умаевой. По его словам, признаков насильственной смерти не обнаружено. Глава Чечни также потребовал от матери рассказать ему о первоисточнике информации о насильственной смерти девушки. "Мы узнаем, кто звонил, Следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем", – сказал Кадыров.

Мать Умаевой Хутмат Давлетмирзаева сказала, что ей сообщили о криках в доме ее зятя в день смерти Мадины, в связи с чем возникло подозрение в убийстве. Кроме того, ее дочь не имела хронических заболеваний, которые могли бы вызвать скоропостижную смерть, заявила мать.

ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем

Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров рассказал об эксгумации тела. По его словам, появление следов на саване, которые приняли за прижизненное кровотечение, объясняется разложением. Глава Чечни распорядился забрать у Хутмат Давлетмирзаевой внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову – тому человеку, которого мать и другие родственники Мадины Умаевой заподозрили в убийстве дочери.

Семья Мадины ранее заявляла, что ее убил супруг в результате конфликта с участием свекрови. По словам Умаевых, свекровь и муж обвинили Мадину в растрате средств из пособия на ребенка, после чего муж до смерти забил жену. Эту версию Хамидовы отвергают. По их словам, у девушки случился эпилептический припадок, а ее смерть стала несчастным случаем.

Ранее на авторов "сплетен" об убийстве пожаловалась член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. На своей странице в инстаграме она обвинила сторонников версии убийства в психологическом давлении на мать Мадины:

"Убитая горем мать Мадины – Хутмат Давлетмирзаева третий день находилась на похоронах не в самом лучшем состоянии. И вдруг ей сообщают по телефону, что её дочь умерла насильственной смертью. Она не сразу поняла смысл этих слов. Но сообщения пошли одно за другим, от родственников, знакомых и даже незнакомых "доброжелателей". За небольшой промежуток времени эти сообщения довели бедную женщину до обморочного состояния. И она озвучила свое желание эксгумировать дочь. Это её сообщение вызвало бурю негодования со стороны родственников мужа усопшей. А дальнейшее их поведение, и разговоры, и сплетни со всех сторон чуть не убили бедную женщину", – заявила Саратова.

При этом она выложила видеозапись, на которой Давлетмирзаева говорит с корреспондентом ЧГТРК "Грозный". Она рассказывает, что получила сообщения об убийстве дочери, будучи в доме матери Хамидова. Вскоре приехали люди в форме с какими-то бумагами, подтверждающими, что ее зять был на работе во время трагедии. Мать убитой не стала внимательно их изучать и покинула дом свекрови. Позднее она получила от знакомых сообщения, что синяки на лице ее дочери замазали пудрой, поэтому она не заметила ничего странного в ночь похорон.

"На эксгумации я присутствовала, – поясняет Давлетмирзаева, – тело дочери видела в морге. На ней был шрам или рана и кровь из этой раны". До разговора с Рамзаном Кадыровым мать высказывала уверенность в том, что Мадину убили. Никакой эпилепсии, астмы, аллергии или ран на теле у ее дочери никогда не было, заявляла она.

На ней был шрам или рана и кровь из этой раны

В сети между тем распространяются сообщения, что Умаеву могли похоронить еще живой. Соответствующие голосовые сообщения родственников Мадины опубликовал, в частности, телеграм-канал 1ADAT. Юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев считает, что такая вероятность есть: "Я предполагал, что ее могли похоронить живой. Такие случаи происходят, когда хоронят человека без медицинского осмотра, чего в данном случае не было. Был всего лишь визуальный осмотр фельдшера, который не является врачом".

По словам источника Кавказ.Реалии, близкого к следствию, домыслы о захоронении вживую могла породить картина, увиденная на эксгумации: большое количество крови на саване может указывать на прижизненное кровотечение. "Там гистологию надо делать, исследовать образцы тканей", – добавляет источник, пожелавший сохранить анонимность. Он же рассказал, что несколько дней назад объявился отец Умаевой, который не жил с семьей долгое время. Он претендовал на то, чтобы захоронить тело Мадины самостоятельно. Как отец он, согласно чеченским обычаям, имеет на это право.

Поддержку матери Мадины оказывает проект "Правовая инициатива". По его данным, процедуру вскрытия записывали на видео, однако матери не позволили его посмотреть.