Власти Архангельской области заявили о нехватке медиков из-за COVID-19 

Глава Минздрава Архангельской области Антон Карпунов заявил о дефиците в регионе врачей – особенно тех, кто лечит пациентов с коронавирусом. В четверг, выступая на специальном брифинге, Карпунов отметил, что "медики уже два месяца работают в большом напряжении" и нуждаются в отдыхе.

Главный врач Первой городской клинической больницы Архангельска Сергей Красильников подтвердил нехватку специалистов. По его словам, она обусловлена высокой заболеваемостью коронавирусом среди медицинского персонала.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 25 июня число заболевших в Архангельской области составило 5107 человек.

Общее число инфицированных в России достигло почти 614 тысяч, свыше 7 тысяч случаев заражения зафиксировано за последние сутки. Скончались с начала пандемии 8605 человек.