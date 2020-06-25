Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

По инициативе Международного института демократии и содействия выборам и Национального фонда демократии США более 500 известных в мире политиков, общественных деятелей, лауреатов Нобелевской премии и лидеров правозащитных организаций подписали открытое письмо, в котором предупредили, что авторитарные режимы могут использовать пандемию для укрепления собственной власти и подавления критики. И даже некоторые демократически избранные правители сегодня концентрируют в своих руках чрезвычайные полномочия, ограничивая права человека и усиливая государственный надзор. По мнению авторов письма, пандемия вызвала к жизни политический кризис, который угрожает будущему либеральной демократии.

Акцию поддержали около 70 правозащитных и общественных организаций, в том числе Transparency International, Фонд Конрада Аденауэра и World Movement for Democracy. Также письмо подписали несколько сотен политических и общественных деятелей, в том числе 13 лауреатов Нобелевской премии и более 60 бывших глав государств и правительств. В числе подписавших из России – Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Владимир Кара-Мурза.

"Подавление свободы слова, отправка в тюрьму мирных несогласных и отмена выборов на неопределенный срок – все это ничем не поможет в защите здоровья", – полагают подписавшие письмо. Они также отмечают, что пандемия не случайно началась в Китае, где подавляют свободу слова и преследуют тех, кто пытался говорить о распространении вируса. "Вызванный COVID-19 кризис – это тревожный звонок, настоятельное предупреждение, что свободы, которые мы ценим, под угрозой и мы не должны принимать это как должное".